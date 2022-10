As empresas são seres em constante mutação e a Uber é a prova viva disso. Começou como um serviço revolucionário de ride-sharing que mudou a forma como nos deslocamos nas cidades. Depois, introduziu a Uber Eats e permitiu que a comida da maior parte dos nossos sítios favoritos pudesse estar à distância de um clique. No entanto, o modelo de negócio da tecnológica enfrentou diversos desafios ao longo do tempo, desde os conflitos com as empresas de táxis nas cidades onde opera ao tratamento (legal e salarial) dos condutores que são a espinha dorsal das suas plataformas.

Esta é a situação atual da empresa:

Valor: 55 mil milhões de dólares em Bolsa

Trips: +1.77 mil milhões, entre boleis e entregas (2021)

Utilizadores: 122 milhões, que utilizam o serviço 5 vezes por mês, em média.

Resultados: perdas de 570 milhões de dólares (2021), apesar de um crescimento superior a 50% nas receitas de 2020 para 2021.

Desta forma, a Uber continua a necessitar de evoluir e procurar novas fontes de receita para capitalizar as suas plataformas. Há um ditado no mundo dos negócios que diz que "se há olhos, há um anúncio" e a verdade é que a empresa americana já tem vários colocados em si. Os journey ads são anúncios que a Uber vai passar a exibir aos seus utilizadores com base no destino da sua viagem:

Se está a caminho do aeroporto, é provável que lhe apareça um anúncio do Booking com melhores ofertas de estadia em qualquer cidade;

Se está a dirigir-se para um jantar com amigos num restaurante, há uma probabilidade alta de lhe aparecer publicidade de uma marca de cerveja;

Se está a deslocar-se para uma reunião de trabalho pode ser-lhe proposto o trailer da série do momento, que poderá ver quando chegar a casa.

Para já, os anúncios vão estar a aparecer só na app da Uber, mas há planos para no futuro aparecerem em tablets dentro dos veículos onde os utilizadores podem controlar coisas como o mapa da sua viagem, a temperatura e, mais importante que tudo, a música, claro. A Uber espera que a sua unidade de publicidade possa já representar mil milhões de dólares em receita em 2024 e que possa servir de alavanca para aquele que parece o próximo passo mais óbvio: deixar os utilizadores comprar produtos através da sua app e ficar com uma margem das vendas.

A Uber já tem cerca de 40 marcas alinhadas para começar a comunicar consigo, incluindo a Heineken e a NBCUniversal.

Além dos journey ads, a Uber já tinha implementado alguns modelos de publicidade para marcas, que fizeram as receitas desta área crescer de 11 para 114 milhões de dólares , entre 2020 e 2021.

O mercado de publicidade online é cada vez menos reservado às redes sociais. A Amazon, em 2021, teve receitas de 31 mil milhões de dólares só através de publicidade na sua plataforma de ecommerce.

Espera-se que em 2022 o mercado americano de publicidade online ultrapasse os 300 mil milhões de dólares.

