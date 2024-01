Em comunicado enviado às redações, ambas as empresas referem que esta parceria vai oferecer cursos de Português para Estrangeiros que querem iniciar atividade no setor.

O curso estará disponível, tanto em modelo presencial como online, para todos aqueles com conta ativa e associados a uma frota parceira da Bolt.

Entre as modalidades, os motoristas poderão escolher:

Cursos intensivos – com a duração de um mês e frequência diária, que terão um desconto de 20%, com modalidade de pagamento por inteiro ou à semana;

– com a duração de um mês e frequência diária, que terão um desconto de 20%, com modalidade de pagamento por inteiro ou à semana; Cursos extensivos – com duração de três meses e frequência de duas vezes, também contará com um desconto de 20% e modalidade de pagamento semelhante à anterior.

Para Nuno Inácio, Diretor Regional da Bolt para a Europa do Sul, “esta iniciativa é mais uma aposta clara no nosso compromisso em fazer corresponder o potencial do setor TVDE em Portugal, para continuar a proporcionar o melhor serviço possível. A Iberlínguas, enquanto entidade acreditada e reconhecida nacional e internacionalmente, pareceu-nos o parceiro ideal para levarmos esta academia avante e estamos muito felizes de poder proporcionar mais esta oferta às frotas parceiras aquando do recrutamento de novos motoristas”.

Já Andrea Borges, Head of Training and Development da Iberlínguas, “uma parte grande daquela que é a nossa missão é precisamente fornecer as ferramentas necessárias a quem chega ao nosso país sem conhecimento da língua portuguesa. A barreira da linguagem é, a nosso ver, um dos principais desafios ao ajuste de qualquer pessoa a uma comunidade que não a sua de origem, e temos muito gosto em poder associar-nos à Bolt para tentar ajudar a uma mais fácil integração dos motoristas imigrantes que se juntam às suas frotas parceiras – e acreditamos que a nossa experiência comprovada no ensino intensivo e extensivo será uma mais-valia para todas as partes”.