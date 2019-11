Ulisses Correia e Silva fez um balanço positivo à comunicação social junto ao expositor de Cabo Verde, o único país africano que se apresentou ao longo dos três dias da conferência que termina hoje.

“Nós estamos no maior evento tecnológico do mundo, e é bom que Cabo Verde esteja representado através dos seus talentos”, acrescentou o chefe do Governo do arquipélago lusófono, sobre uma iniciativa que custou “mais de 100 mil euros” aos cofres do país.

Ainda assim, Ulisses Correia e Silva diz não ter dúvidas que “o retorno será bom para o país, enquanto país, e também para os nossos jovens”.

Ulisses Correia e Silva destacou que a participação “faz parte de um investimento ainda maior”, acrescentando que Cabo Verde precisa “destes palcos” e que complementa iniciativas como a construção de dois parques tecnológicos – na Praia e em São Vicente – e de infraestruturas de telecomunicações.

Na visita ao expositor, o governante de Cabo Verde encontrou-se com os representantes de dez ‘start-ups’ cabo-verdianas que estiveram no evento após vencerem um concurso a nível nacional.