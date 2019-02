Os investigadores envolvidos no projeto científico, designado “”, recolheram durante uma semana de janeiro “milhares de notícias e largas dezenas de milhares de comentários da rede social Twitter e de várias plataformas associados às notícias recolhidas em Portugal, Reino Unido, Brasil e EUA”, avançou à Lusa o coordenador do projeto, Sérgio Nunes.

Segundo aquele especialista, para desenvolver o algoritmo em causa a equipa está a extrair características das notícias e a estudar a forma como influenciam a existência de comentários com discurso de ódio.

“Vamos estudar as características que podem ser extraídas de forma automática, ou seja, que não requerem uma análise humana, designadamente o órgão de comunicação social em que a notícia é publicada, a categoria da notícia na publicação, o autor da notícia, tema(s) da notícia, pessoas e locais mencionados, palavras e sequências de palavras utilizadas no texto, número e diversidade de adjetivos utilizados na notícia e a hora de publicação", explicou Sérgio Nunes.

No caso de Portugal, a recolha de notícias coincidiu com entrevistas feitas a Mário Machado, várias vezes condenado por crimes incluindo de cariz racista, que participou numa conversa sobre o tema "Precisamos de um novo Salazar?" num programa da manhã da TVI, e no caso do Brasil a recolha de notícias para a investigação esteve relacionada com a eleição do novo presidente, Jair Bolsonaro.

Já no Reino Unido o tema escolhido foi o ‘Brexit’, enquanto nos EUA foi o ‘shutdown’ (paralisação parcial do governo) e a questão associada ao muro na fronteira mexicana.

O projeto tem um módulo focado na “deteção automática de discurso de ódio em texto” e um outro módulo focalizado na "deteção de notícias que podem resultar num aumento de discurso de ódio” e em "reações com discurso de ódio associado”, refere o investigador da Universidade do Porto, numa entrevista no âmbito dum trabalho preparatório sobre ‘fake news’, tema de uma conferência, a realizar em 21 de fevereiro, em Lisboa, e organizada pelas duas agências noticiosas de Portugal e Espanha, Lusa e Efe, com o título “O Combate às Fake News - Uma questão democrática”.