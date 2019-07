Nesta segunda edição do Rock in Rio Innovation Week 2019, o desafio era fazer deste evento — espalhado por quatro dias, de 2 a 5 de julho, e desdobrado em dezenas de atividades diferentes — uma experiência centrada nas potencialidades do indivíduo. Para tal, a organização procurou fazer do cartaz uma estrutura dividida em três vetores: conexão, experimentação, inspiração. Todas elas, com o intuito de fazer da participação de cada um o mais rica possível.

No primeiro dia do Rock in Rio Innovation Week, o tónico da conexão foi dado no feminino, com uma sessão de networking organizada por Marta Leite Castro, que teve como foco a apresentação de uma webseries chamada “Business Women”, a estrear em colaboração com o SAPO. Foi com histórias inspiradoras de mulheres de sucesso que se quis fomentar a partilha de contactos no contentor do rooftop do LACS, contando a ocasião com a presença de Isabel Neves — advogada, Presidente do Business Angels Club de Lisboa e uma das entrevistadas da série — e Filipa Martins, diretora do SAPO.

Ao SAPO24, Marta revelou que o “Business Women” é um projeto ligado à sua plataforma digital N360 Business Stories e que o seu intuito é “inspirar mulheres”. Querendo retirar o foco da “vertente feminista”, Marta diz que a série é para todos os géneros e que quer “demonstrar como determinadas mulheres conseguiram fazer o seu caminho com todos os seus desafios”, pretendendo demonstrar a outras tantas já que “não há desculpas para não conseguirmos”.

Mas o caminho para o sucesso faz-se também das pessoas que se vai conhecendo. “Podes ter o melhor produto ou serviço do mundo e a pessoa mais talentosa ao teu lado, se não te conectares com a pessoa certa, pode ser muito difícil teres sucesso", considera Marta, explicando que é aí onde o networking entra.

Tratando-se esta de uma Innovation Week [Semana de Inovação], Marta explica que estas sessões que vai organizar ao longo dos vários dias — que têm servido de “balão de ensaio” para um projeto chamado “Connecting People”, que pretende adicionar à esfera N360 — têm o condão de trazer personalidades do meio empresarial para um ambiente de networking, num modelo descontraído que quebra a barreira entre o palestrante e a audiência. No entanto, "não é uma sessão de network normal, é conduzida" e “traz-te protagonistas do circuito inteiro, para veres quais são as peças que precisas de juntar [para ter sucesso]”, explica Marta, lembrando que estas sessões vão do futebol à saúde, passando pelo turismo.

No caso em concreto desta sessão, ela “ganhou vida própria” com as perguntas do público quanto ao “Business Women”, sendo que Marta diz ter expectativas “altas” para as próximas.

créditos: Agência Zero

Há danças que espantam males e atraem ideias

Enquanto no contentor se iam estabelecendo conexões por via da fala, no terraço ao lado era o corpo que servia de ponte entre as pessoas, através de um workshop de Biodanza dado por Nuno Pinto. Um conjunto de praticantes e curiosos foi-se juntando para seguir exercícios — convidados desta forma a soltar as amarras e entregarem-se a práticas de libertação corporal.