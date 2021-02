A colaboração da NASA com a Fitbit (detida pela Google) visa a utilização tanto dos seus dispositivos como da sua solução de “software” Ready For Work Daily Check-In para levar a cabo um controlo diário dos principais sintomas da Covid-19, de acordo com um comunicado da agência espacial.

Como parte do programa piloto foram entregues os “smartwatch” desportivos Fitbit Charge 4 a 1.000 funcionários da NASA, entre os quais 150 astronautas, em seis das suas localizações nos Estados Unidos.

Os equipamentos da Fitbit permitem contabilizar passos, sessões de treino, entre uma série de outros dados. Através da função Daily Check-In da aplicação da Fitbit, os funcionários poderão registar potenciais sintomas, bem como a temperatura corporal e outras métricas-chave de saúde (como o ritmo cardíaco em repouso e a variabilidade do ritmo cardíaco), ou receber recomendações das instituições sanitárias.

A agência espacial procura com este programa que os seus funcionários possam consultar os seus dados para decidir se podem ir trabalhar ou, pelo contrário, se devem permanecer em casa.

O projeto piloto faz parte de algo maior. A Fitbit já está envolvida em estudos para determinar se os seus “wearables”, e as métricas que registam, podem ser úteis para fornecer a deteção precoce da Covid-19.