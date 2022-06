A Binance anunciou uma parceria exclusiva de vários anos com a lenda do futebol português Cristiano Ronaldo. Através da parceria, a plataforma de transação de criptomoedas e NFTs vai lançar uma campanha global com o objectivo de dar aos fãs de Ronaldo uma introdução à Web3 e ao mundo dos NFTs.

Ao longo do acordo, a Binance e Cristiano Ronaldo irão criar uma série de coleções NFT para venda exclusiva na plataforma Binance NFT. A primeira vai ser lançada no final deste ano e apresentará desenhos criados em colaboração com Ronaldo.

Apesar do crash observado no mercado de criptomoedas em 2022, a Binance é uma das empresas mais valiosas do mundo Web3, com uma avaliação de mercado de 37 mil milhões de dólares, assente em 20 mil milhões de dólares em receite em 2021 e em mais de 30 milhões de utilizadores ativos.

Ronaldo, além de ser um dos atletas mais famosos no mundo inteiro, conta também com uma legião de seguidores na suas redes sociais, que o tornam numa máquina de comunicação atrativa para qualquer marca. Além do que faz dentro de campo, o futebolista português conta com 459 milhões de seguidores no Instagram (lidera o ranking da rede social) e 101 milhões de seguidores no Twitter.

A superestrela é a mais recente adição do mundo do desporto ao mundo Web3, depois de nomes como Stephen Curry (NBA/FTX), Tom Brady (NFL/FTX), Naomi Osaka (Ténis/Autograph)e Kevin Durant (NBA/Coinbase).