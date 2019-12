Em julho, a Sonae anunciou o lançamento da sub-marca Continente Food Lab nas lojas do Centro Comercial Colombo, em Lisboa e de Matosinhos onde um dos produtos de estreia, foi o Lemon’Mate, vencedor da primeira edição do “From-Start-to-Table”.

Além do prémio monetário de 10 mil euros atribuído a cada um dos vencedores, o Start -to-Table ajuda os projetos participantes na negociação de acordos com vista à implementação de projetos piloto, além da captação de investimento.

Durante 8 semanas, estes empreendedores trabalharam na prototipagem e validação do seu produto com acesso a especialistas e investidores ligados ao setor. Um dos aspetos curiosos foi a diversidade de origens no que respeita às nacionalidades dos promotores, num total de 32. As mulheres foram ligeitamente mais que os homens no total de 43 participantes (54% versus 46%).

From Start-To-Table , o programa de aceleração da Startup Lisboa para negócios ligados à restauração, anunciou ontem os vencedores da edição de 2019 e são eles Miap, Fumeiro do Mar e Kitchen Villages escolhidos entre os 25 projetos que integraram a segunda edição da iniciativa. Cada vencedor corresponde a uma das três categorias definidas: Novos Conceitos de Restauração, Tecnologias para a restauração e Produtos inovadores de food & beverage.

Um artigo do parceiro

