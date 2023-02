O anúncio surge após as recomendações do Centro Dinamarquês para Cibersegurança, nas quais apelava às autoridades a removerem o TikTok dos seus smartphones, um caminho já seguido nos EUA, pela Comissão Europeia e no Canadá.

Ontem, os EUA estabeleceram um período de 30 dias para as agências federais eliminarem a rede social TikTok, detida pela empresa chinesa detida pela ByteDance, dos dispositivos do Governo.

O Departamento de Administração e Orçamento da Casa Branca considera a diretriz, emitida na segunda-feira, um "passo crítico na abordagem dos riscos apresentados pela aplicação a dados sensíveis do Governo".

Algumas agências governamentais, incluindo os departamentos da Defesa, da Segurança Interna e do Estado, já implementaram a restrição. A orientação apela agora para que as restantes entidades do Governo federal sigam o exemplo no prazo de 30 dias. O TikTok, versão internacional da aplicação chinesa Douyin, também já não é permitida nos dispositivos da Casa Branca.

Entretanto, também o Governo canadiano anunciou a proibição, a partir desta segunda-feira, da aplicação nos telemóveis que fornece aos funcionários públicos, argumentando com “um nível de risco inaceitável” para a vida privada e segurança.

“No aparelho móvel, os métodos de recolha de dados da TikTok dão um acesso considerável ao conteúdo do telefone”, disse a Presidente do Conselho do Tesouro, Mona Fortier, que adiantou ainda, em comunicado, que a medida tinha sido tomada “a título preventivo”.

Estas decisões têm lugar dias depois de uma semelhante da Comissão Europeia, que interditou a TikTok ao seu pessoal, para “proteger” a instituição.

Os funcionários da Comissão receberam ordens para apagar a aplicação dos dispositivos oficiais de serviço, no mais tardar, até 15 de março.

*Com Lusa e AFP