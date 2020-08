Numa carta aos funcionários, Kevin Mayer disse que sua decisão surge depois de o "contexto político ter mudado drasticamente".

A demissão acontece depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ordenado a proibição do TikTok, a menos que a proprietária, a Bytedance, venda as suas operações nos EUA a uma empresa norte-americana num prazo de 90 dias.

"Fiz uma reflexão significativa sobre o que as mudanças estruturais empresariais exigirão e o que isso significa para o papel global com o qual me comprometi", escreveu Mayer.

"Neste contexto, e como esperamos chegar a uma resolução muito em breve, é com o coração pesado que gostaria de informar (...) que decidi deixar a empresa", salientou o ex-executivo da Disney, que assumiu o cargo de diretor executivo da TikTok em maio.

Os EUA aumentaram o escrutínio das empresas de tecnologia chinesas, justificando a ação com preocupações de que possam representar uma ameaça à segurança nacional.

A Bytedance está atualmente em negociações com a Microsoft para que a empresa norte-americana compre as operações da TikTok nos EUA.