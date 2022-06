Dois anos depois, o quartel-general da Apple em Menlo Park, na Califórnia, voltou a abrir portas. Ainda não foi como dantes, com o fantasma da pandemia a sentir-se nas entradas limitadas e no modelo de apresentação das principais novidades a fazer-se através da transmissão de um vídeo pré-gravado, mas o primeiro dia da Worldwide Developers Conference, a conferência anual de developers, trouxe várias novidades sobre a famosa marca da maçã. Selecionámos uma mão cheia delas.

1 - O esperado iOS 16 chegou

A primeira surpresa da noite era aquela que já todos aguardavam: a apresentação do iOS 16, o novo sistema operativo para o iPhone.

A grande novidade é a possibilidade de uma maior personalização do ecrã de bloqueio. Para além das ferramentas clássicas, poderão ser adicionados os widgets que cada utilizador considere mais adequado à sua utilização do dispositivo. Neste contexto, a ferramenta “Live Activities” é uma novidade, permitindo acompanhar eventos em direto, seja um jogo de futebol ou uma encomenda.

Já as notificações vão passar, com o novo sistema operativo, para uma zona inferior do ecrã para não se sobreporem a este novo ecrã de bloqueio personalizado.

Nas mensagens há também novidades, com a Apple a afirmar que incorporou as três funcionalidades mais pedidas pelos utilizadores. Com o iOS 16 vai ser possível editar mensagens, cancelar o envio de uma mensagem ou colocar um marcador com um lembrete relativa a uma sms recebida.

créditos: Apple

2 - Compre agora, pague depois

As soluções de pagamentos parcelados “buy now, pay later” ["compre agora, pague depois"] estão a conquistar o e-commerce e a Apple não ficou indiferente a isso. O Apple Pay, o serviço de pagamentos da tecnológica, vai passar a ter uma funcionalidade que permitirá ao comprador dividir o valor total de uma compra, sem juros, até quatro pagamentos. Estas quatro 'prestações' terão, no entanto, de ser pagas numa janela máxima de seis semanas, sendo que o utilizador terá também a possibilidade de antecipar o pagamento. Tudo é controlado a partir da Wallet, a carteira digital da Apple.

“O Apple Pay Later está disponível em todo o lado em que o Apple Pay seja aceite online ou em aplicações”, recorrendo à rede de pagamentos da Mastercard e deverá acompanhar a chegada do iOS 16.

3 - Ventura

Por cá o nome do novo macOS despertará reações que não deverá ter despertado lá fora. Ventura — não, não é o líder do Chega —, o novo sistema operativo da Apple, abre a possibilidade de trabalhar em modo multitask sem perder a concentração com o novo Stage Manager - ferramenta que também brilha no iPadOS 16.

O novo sistema traz também uma nova ligação entre dispositivos da Apple. Passa a ser possível transferir chamadas FaceTime de um dispositivo para o outro ou até converter um iPhone numa webcam.

4 - Hora do medicamento

O watchOS 9 também esteve debaixo dos holofotes na última noite. O smartwatch da Apple tem novas funções na app de treino e uma na aplicação Medicação que permite gerir e controlar os medicamentos que o utilizador tem de tomar.

O relógio traz ainda novas funcionalidades que vão permitir monitorizar com mais detalhe o sono e o ritmo cardíaco.

créditos: Apple

5 - Um novo processador, dois novos Macbooks

A Worldwide Developers Conference foi também pretexto para apresentar dois Macbooks, ambos com o novo processador M2.

Além do processador de nova geração, o Macbook Air apresenta um design ultrafino, tem um ecrã Liquid Retina brilhante, câmara FaceTime HD 1080p, sistema de quatro altifalantes com áudio espacial e até 18 horas de autonomia. Em Portugal vai estar disponível a partir de 1.529 euros.

Já o Macbook Pro, também com o novo processador M2, tem um ecrã Retina brilhante, câmara FaceTime HD 1080p, microfones com qualidade de estúdio e promete até 20 horas de autonomia. Estará disponível em Portugal a partir de 1.629 euros.

Ambos os dispositivos ficaram à venda no próximo mês.

Pode rever a apresentação, na íntegra, aqui: