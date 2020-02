Com o aumento do número de pessoas infetadas pelo coronavírus em Singapura, uma das principais empresas de prestação de serviços de segurança do país — que por questões de segurança e privacidade preferiu permanecer no anonimato — recorreu a tecnologia portuguesa para criar uma aplicação que permitisse ajudar os seus funcionários a rastrear os vários sintomas do vírus, dada a elevada exposição na sua atividade profissional.

Depois de o número de casos ter subido para perto de 100, a empresa de Singapura solicitou à Do iT Lean, uma empresa tecnológica portuguesa de Leiria, que criasse uma solução que garantisse um rastreio eficaz, através de uma aplicação para telemóvel. Com isto, os funcionários podem atualizar a informação do seu estado de saúde e os sintomas.

Pedro Delgado, CTO da Do iT Lean, explica ao The Next Big Idea como tudo surgiu. "A empresa de Singapura era já nossa cliente e trabalhamos há vários meses no desenvolvimento de aplicações de software. Com o aumento do número de casos de coronavírus no país, a empresa decidiu avançar com a criação desta app. Como temos tido muito bons resultados em termos de rapidez e qualidade na entrega das soluções, convidaram-nos para fazer o desenvolvimento da mesma", começa por contar.

Contudo, a empresa não agiu sozinha, tenho também a ajuda da portuguesa OutSystems, nomeadamente do departamento de IT para o desenvolvimento de soluções à medida. E ser a escolha de um país que nos parece muito distante não causa surpresa: "Desde que a Do iT Lean foi criada, em 2009, que se dedica ao desenvolvimento de aplicações exclusivamente usando a plataforma Outsystems, o que nos torna numa referência em termos de competência e qualidade nesta tecnologia. Temos também clientes em todos os continentes e por essas razões tornamo-nos numa escolha natural quando um cliente precisa de um parceiro da OutSystems", refere Pedro.