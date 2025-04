Segundo o ‘site’ da plataforma, a OpenAI Academy está aberta a todos, com inscrições gratuitas, tendo como objetivo uma aprendizagem especializada e direcionada para a comunidade, através da interação com especialistas da OpenAI para explorar aplicações de IA e as últimas tendências do setor.

“A OpenAI Academy ajudará a aproveitar o poder transformador da IA através de workshops, discussões e conteúdo digital, desde a alfabetização básica em IA até a integração avançada para engenheiros.”

Além disso, a academia promove uma comunidade colaborativa, onde os participantes podem obter conhecimentos e impulsionar a inovação em diversos campos, como por exemplo, saber como usar o ChatGPT de forma proveitosa.