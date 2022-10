Nos próximos três dias, ao receber o DSPA INSIGHTS 2022, Lisboa vai ser a capital e o centro de discussão dos principais temas de Data Science e Inteligência Artificial (AI). Trata-se da 5.ª edição da Conferência internacional da DSPA-Data Science Portuguese Association e vai contar com a participação de inúmeros especialistas, com destaque para oradores nacionais e internacionais de referência e casos de estudo de grandes marcas, líderes de mercado em diversos setores de atividade.

Durante o evento serão apresentados diversos casos reais de aplicação de técnicas e soluções de Data Science e de AI em diferentes setores de atividade — assim como o seu impacto e o universo das empresas em diversos ecossistemas complexos.

Entre as diversas sessões esperadas na DSPA INSIGHTS 2022, destacam-se conversas e debates sobre tecnologias de AI que irão marcar o futuro, dando-se amplo destaque ao metaverso e à realidade virtual, embora sem esquecer os temas da Observability, dos ecossistemas de dados e a economia dos dados, com foco na área da saúde, e para projetos de inovação nos domínios do espaço, da saúde e do marketing.

Agenda: debates a não perder

No dia 12 de outubro, destaca-se o painel “Data Science: Diversity, Equity, Inclusion", que vai contar com a moderação de Rute Sousa Vasco, produtora e autora do The Next Big Idea (TNBI), e que terá como oradores Teresa Alpuim (Professor at Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), Liliana Ferreira (Executive Director at Fraunhfer Portugal – AICOS), Isabel Vaz (CEO at Luz Saúde) e Ana Paula Reis (Co-Founder at BridgeWhat / Entrepeneur / Investor).

O programa completo dos três dias pode ser consultado neste link.

Na lista de oradores convidados, entre outros, constam ainda: Ana Paula Marques (membro do Conselho de Administração da EDP), Pedro Gouveia (Breast Surgeon, Designer and Researcher da Fundação Champalimaud), Fabiana Clemente (Co-Founder and Chief Data & Product Officer at YData), Ricardo Cappra (Fundador do Cappra Institute for Data Science) e Chiara Manflett (Chief Operating Officer na Neuraspace).

Os bilhetes para a conferência, que se realizará num registo de modelo híbrido, podem ser adquiridos aqui.

O The Next Big Idea (TNBI) como Media Partner Oficial vai estar a acompanhar o evento.

Sobre o DSPA INSIGHTS 2022. A edição deste ano da conferência foi estruturada para alcançar uma audiência multidisciplinar e tem por intuito gerar interesse ao mundo académico, profissionais do setor, investigadores e representantes de organizações institucionais, públicas e privadas, e líderes de pequenas, médias e grandes empresas de todos os setores de atividade.