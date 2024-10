A OpenAI, criadora do ChatGPT, fechou uma ronda de financiamento de 6,6 mil milhões de dólares e está agora avaliada em 157 mil milhões de dólares. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela tecnológica norte-americana e o valor posiciona a empresa como uma das mais valiosas do mundo no setor privado.

A ronda foi liderada pela Thrive Capital e contou com a participação de investidores como a Microsoft, que já tinha investido 13 mil milhões de dólares na OpenAI, e a Nvidia, a fabricante de chips de Inteligência Artificial (IA). Outros participantes incluem a SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity e Tiger Global. A Apple, que estava em negociações para investir, acabou por não participar.

De acordo com a Reuters, a Thrive Capital comprometeu-se com cerca de 1,2 mil milhões de dólares e negociou ainda a opção de investir mais mil milhões no próximo ano caso a OpenAI atinja determinadas metas de receita.

O financiamento já é descrito como a maior ronda de capital de risco da história e acontece num momento de mudanças na OpenAI de Sam Altman. A empresa viu recentemente a saída da sua CTO, Mira Murati, juntamente com outros executivos. Ao mesmo tempo, a tecnológica anunciou que quer reestruturar-se para que a sua atividade principal (a IA) passe a ser gerida numa organização com fins lucrativos, dividindo, assim, a OpenAI em duas partes: uma organização sem fins lucrativos, como é atualmente, e outra com fins lucrativos onde se inclui a atividade relacionada com a IA.

Na sua página oficial, a empresa adianta que planeia utilizar o novo financiamento para “reforçar a investigação em Inteligência artificial, aumentar a capacidade de computação e continuar a desenvolver ferramentas para resolução de problemas complexos”.

Desde o lançamento do ChatGPT no final de 2022, a OpenAI não parou de crescer. A empresa conta atualmente com 250 milhões de utilizadores ativos semanais no ChatGPT, 11 milhões de subscritores do ChatGPT Plus e 1 milhão de utilizadores empresariais que pagam pelo chatbot, segundo a CNBC. Para se ter uma ideia do crescimento, a avaliação da empresa subiu de 14 mil milhões de dólares em 2021 para 157 mil milhões de dólares atualmente. Por outras palavras, em três anos o valor da empresa aumentou mais de dez vezes, o que acaba por refletir o interesse cada vez maior no setor da Inteligência Artificial.

Escreve a Reuters que as projeções financeiras da OpenAI indicam receitas de 3,6 mil milhões de dólares para este ano, um aumento face ao início de 2023. Para 2025, a empresa projeta receitas de 11,6 mil milhões de dólares. No entanto, este crescimento tem custos elevados. A OpenAI prevê perdas de cerca de 5 mil milhões de dólares este ano.

Estes prejuízos estão a levar a tecnológica a fazer algumas mudanças. Recentemente, o New York Times, que cita documentos internos da OpenAI, revelou que a tecnológica tem planos para aumentar o preço das mensalidades individuais do ChatGPT de 20 para 22 dólares até ao final do ano. Mais: um aumento mais acentuado virá nos próximos cinco anos, já que até 2029 a OpenAI deverá cobrar 44 dólares por mês pelo ChatGPT Plus.

De acordo com o jornal, estas medidas refletem a pressão dos investidores sobre a OpenAI para reduzir as suas perdas, que incluem despesas com pessoal, rendas, e gastos com infraestruturas para desenvolver a sua IA. Só o ChatGPT, a dada altura, estaria alegadamente a custar à OpenAI 700 mil dólares por dia.

A ronda de financiamento anunciada esta semana supera os 6 mil milhões de dólares angariados no início deste ano pela xAI de Elon Musk. Segundo o Financial Times, a OpenAI pediu aos seus investidores para que evitassem investir na empresa de Musk, bem como na Anthropic, pois são ambas rivais da criadora do ChatGPT.

Quais são as startups mais valiosas?

A OpenAI pode ser considerada uma startup, embora opere numa escala muito maior em comparação com estas típicas empresas em fase inicial. Desde que foi fundada, em 2015, a norte-americana evoluiu para uma organização mais madura com uma influência global considerada significativa. Com o recente investimento, consolidou o terceiro lugar no pódio das startups mais valiosas do mundo, embora ainda tenha largos milhares de milhões de dólares a angariar até poder morder os calcanhares da segunda classificada: a SpaceX. Com base em dados da Statista e do Crunchbase, estas são as cinco “startups” que têm o maior valor de mercado.

ByteDance

A ByteDance é uma startup chinesa conhecida pelo TikTok. Tem vindo a receber investimentos significativos e um exemplo disso foi em 2018, ano em que recebeu uma injeção de 3 mil milhões de dólares. Mais tarde, em 2020, a ByteDance recebeu um investimento adicional de 2 mil milhões de dólares, elevando a sua avaliação para cerca de 180 mil milhões de dólares. No ano passado, foi avaliada em aproximadamente 225 mil milhões de dólares, solidificando a sua posição como a startup mais valiosa do mundo. Total angariado: 9,5 mil milhões de dólares

SpaceX

É frequente destacada na imprensa e quase que dispensa apresentações. A startup de Elon Musk concebe, fabrica e lança foguetões e naves espaciais avançados num esforço para revolucionar a tecnologia espacial. Em 2020, levantou cerca de 1,9 mil milhões de dólares numa ronda de financiamento, elevando a sua avaliação para 46 mil milhões de dólares. Em 2021, arrecadou mais 1,1 mil milhões de dólares, atingindo uma avaliação de 74 mil milhões de dólares. A empresa continuou a atrair investimentos e, em 2022, levantou 1,7 mil milhões de dólares. Total angariado: 9,8 mil milhões de dólares

OpenAI

Já aqui falámos sobre a startup de IA que criou o famoso ChatGPT. Além do investimento de 6,6 mil milhões de dólares conhecido esta semana, a norte-americana conta com outras injeções no portfólio. Fora os 13 mil milhões de dólares já investidos pela Microsoft, a OpenAI captou, por exemplo, em 2023, 300 milhões de dólares de investidores como a Andreessen Horowitz, K2 Global e Sequoia Capital. Total angariado: 17,9 mil milhões de dólares

Stripe

A Stripe é uma das fintechs mais valiosas do mundo. A empresa criou uma tecnologia de pagamentos online para empresas e conta com clientes como a Amazon e a Google. Em 2021, a startup levantou 600 milhões de dólares numa ronda de financiamento que a avaliou em 95 mil milhões de dólares. A empresa continuou a atrair investimentos e, em 2023, levantou mais 6,5 mil milhões de dólares, mas com uma avaliação reduzida para 50 mil milhões de dólares. Total angariado: 9,4 mil milhões de dólares

