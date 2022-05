Curiosidade : Um estudo de uma plataforma de segurança digital (Aura) descobriu que 39% dos donos de animais de estimação nos EUA utilizaram o nome do seu melhor amigo para compor a palavra-passe — sendo que 48% dos quais também publicaram o nome do animal… online.

Sinergias. Pois bem, é por causa do último ponto que os métodos biométricos ganham outro peso e a Apple, Microsoft e Google se uniram para arranjar uma nova solução universal — que deverão apresentar já no decorrer do próximo ano.

Maior segurança. É que as palavras-passe estão na origem de mais de mais de 80% dos problemas relacionados com a pirataria informática;

A Apple, Google e Microsoft comprometeram-se a desenvolver novos meios para contornar as palavras-passe numa tentativa que visa acabar não só com a necessidade de termos várias passwords para ocasiões e plataformas diferentes, mas também para pôr cobro à preocupação que é a hora de criar uma (ou variações) que seja à prova de Internet (falamos daquelas com minúsculas, maiúsculas e mais um par de botas munidas de #, !, @, etc!).

