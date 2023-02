A WiseShape, fabricante de cubas de fermentação e armazenamento de vinho feitas em cimento, e a Inductiva Research Labs, empresa que trabalha na interseção de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e Simulação, anunciaram uma parceria tecnológica estratégica para desenvolver a próxima geração de cubas feitas em cimento, otimizando as propriedades de fermentação e envelhecimento do vinho e, por consequência, as suas características aromáticas e gustativas.

Esta parceria reúne duas startups inovadoras com negócios muito distintos.

A WiseShape, fundada em 2018, introduziu recentemente no mercado uma cuba de fermentação e armazenamento de vinhos, em compósito cimentício, com propriedades de microporosidade, inércia térmica e durabilidade que reúnem simultaneamente as vantagens da madeira e do inox.

A Inductiva Research Labs, fundada em 2021, tem vindo a desenvolver soluções baseadas em IA para simulação de processos industriais em vários setores da economia.

“Estamos muito entusiasmados com esta parceria e com o que isso significa para o futuro das nossas inovadoras cubas de cimento e, em última instância, para a qualidade do vinho produzido pelos nossos clientes,” afirma Tatiana Sá Marques, fundadora da WiseShape.

“A indústria vinícola é orgulhosamente construída sobre fortes tradições, sendo que qualquer inovação precisa de ser totalmente apoiada pela experiência o que, naturalmente, diminui o ritmo da inovação. As cubas de cimento são porosas e, consequentemente, mais oxigénio entra em contato com o mosto durante o processo de fermentação, o que facilita uma fermentação mais gradual e, consequentemente, uma expressão mais autêntica do vinho, preservando os sabores e aromas originais. No entanto, as cubas de cimento também trazem alguns desafios devido, por exemplo, às variações de temperatura.”

“A tecnologia que estamos a desenvolver com a Inductiva permitirá simular rapidamente o impacto de qualquer mudança de design da cuba na qualidade do processo de fermentação, antes de começarmos a construir novas formas e formatos de cubas para testes e experimentações in vivo”, acrescenta.

As ferramentas de IA desenvolvidas pela Inductiva permitem que a WiseShape interaja em soluções de projeto inovadoras muito mais rapidamente, com milhares de projetos de cubas possíveis sendo simulados e avaliados automaticamente. Esta estratégia permitirá à WiseShape obter novos designs de cubas de cimento para adegas que podem proporcionar benefícios ainda maiores em todo o processo de vinificação e armazenamento.

“Acreditamos que a nossa tecnologia de simulação alicerçada em ferramentas abertas de Inteligência Artificial é absolutamente estratégica para os objetivos a curto e médio prazo da WisesShape e estamos muito comprometidos em trazer a próxima geração de ferramentas de simulação de IA para o setor vinícola, contribuindo desta forma para o seu posicionamento num mundo cada dia mais competitivo” disse Clara Gonçalves, co-fundadora e Diretora de Estratégia e Parcerias da Inductiva.

“Esta parceria é também uma grande aposta para a Inductiva, pois traz desafios relacionados com a simulação de fluidos, com a afinação automática do desenho de cubas bem como desafios computacionais muito complexos, os quais estamos habituados a resolver na Inductiva. Sentimos que este projeto envolve uma combinação única entre o conhecimento tradicional do sector e as tecnologias de IA que estão a surgir. Estamos confiantes de que esta cooperação com a WiseShape resultará em soluções que trarão muito valor para a indústria vinícola como um todo”.

O que faz a WiseShape

A WiseShape projeta e produz uma nova geração de cubas de cimento ecoeficientes para fermentação e envelhecimento do vinho.

As cubas são versáteis e apresentam um design diferenciador para uma vinificação menos interventiva. A sua fórmula contém a combinação de agregados siliciosos e cimento, para que a porosidade seja semelhante à dos carvalhos. Quando fermentado nesta composição de material, o vinho adquire a sensação de boca redonda que os enólogos procuram, como aconteceria com o vinho fermentado em carvalho, observando-se uma intensidade muito maior da cor e pureza do sabor da fruta. O que não seria possível com cubas de inox, refere a empresa, pelo facto de serem totalmente herméticas.

Uma diferenciação crucial entre outras cubas de vinho é que o cimento é neutro no sentido de não adicionar nenhum sabor ao vinho como o carvalho. Isso, afirma a WiseShape, permite que o vinho expresse o seu terroir e a sua verdadeira identidade.

Fundada em 2018, a WiseShape anunciou o lançamento do seu primeiro produto em novembro de 2021. Os parceiros da WiseShape incluem a Sogrape - Quinta do Sairrão, o Esporão - Quinta do Ameal e Alves de Sousa. As regiões incluem Douro, Açores, Dão e Vinho Verde.

O que faz a Inductiva Research Labs

A Inductiva Research Labs é uma start-up, fundada em janeiro de 2021, com sede em Portugal, que desenvolve sistemas de simulação e otimização com recurso a ferramentas de IA. A sua missão passa por resolver problemas da sociedade usando Machine Learning e outras técnicas de IA para acelerar a investigação em Ciência (Física, Matemática, biologia, etc) e Engenharia, e em cujos avanços se propagam para um grande número de aplicações práticas, maximizando o impacto positivo em problemas do mundo real.

A Inductiva.AI conta com uma equipa multidisciplinar de cientistas e engenheiros com uma vasta experiência de trabalho internacional em projetos de investigação e de engenharia, quer na Academia, quer em empresas tecnológicas como a DeepMind, a Google, a Amazon e a Microsoft.