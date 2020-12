Os melhores telemóveis low cost

Não é surpresa que os telemóveis têm vindo a ficar mais e mais caros. Contudo, não é preciso gastar imenso dinheiro para ter um ótimo telemóvel. Os telemóveis low cost estão cada vez mais populares e eficazes, mas há algumas coisas que ficam comprometidas, em relação a telemóveis de preços mais elevados.

créditos: Dominic Preston

1. Oppo A53

Com uma taxa de atualização de 90Hz (algo que nenhum Iphone tem), pode ver vídeos, jogar e ver as suas notificações nas redes sociais numa experiência de navegação suave e fluída. Para juntar ao pacote de rapidez, que tal um processador Octa-core?

Nas suas mãos pode ter o triplo do poder, com três câmaras: um principal de 13MP, uma de profundidade de 2MP e uma macro de 2MP. A bateria tem uma alta capacidade 5000mAh e permite um carregamento rápido em 18W, podendo prolongar a bateria com o modo poupança de energia ou o modo standby de otimização.

2. Vivo Y20s

Tem uma menor taxa de atualização que o anterior, com 60Hz, num display de 6.51'' e resolução HD+. Além disso, tem um processador Snapdragon com 1GB+128GB de memória, sendo um telemóvel indicado para quem gosta de videojogos.

Está também equipada com três câmaras: uma principal com 13MP. uma de profundidade de 2MP e uma super macro de 2MP.

Falemos agora de rapidez. Em apenas 0.33 segundos consegue desbloquear o telemóvel com a função de impressão digital. Quanto à bateria, em pouco mais de uma hora consegue carregar até 70%, sendo que uma carga total permite até 16 horas de streaming ou 11 horas de jogos.

3. Nokia 2.4

Deste top 5, é o telemóvel com menos especificações. Mas do que tem, é uma boa opção de low cost.

Os telemóveis Nokia já têm um longo histórico de boa duração de bateria. E este não é diferente. Consegue até 2 dias de bateria com um único carregamento, com a tecnologia de bateria adaptável, que prioriza as aplicações que mais usa.

É um telemóvel simples com um ecrã de 6,5'' HD+ e câmara dupla: uma principal de 13MP e uma de profundidade de 2MP.

4. Realme 7

Gastando um pouco mais que os anteriores nesta lista, consegue um telemóvel com melhores especificações. Tem uma taxa de atualização igual à do OPPO A53, com 90Hz e um ecrã de 6.5'' Full-HD+.

A câmara desta vez é quádrupla: duas grandes angulares com 64MP + 8MP, uma macro com 2MP e uma de profundidade com 2MP. Já a frontal tem 16MP num ecrã perfurado, sendo então discreta. A bateria é de 5000 mAh e tem uma carga rápida a 30W.

5. Xiaomi POCO X3

Este telemóvel foi lançado em setembro deste ano, mas já se revelou um sucesso de vendas. Em apenas 30 minutos vendeu 10 mil unidades, e em três dias ultrapassou as 100 mil unidades.

Tem a maior taxa de atualização deste lista, com 120Hz Full HD+ num ecrã de 6.67''. No topo tem uma pequena perfuração para a câmara dedicada às selfies. Protegido com Gorilla Glass 5, é também resistente a salpicos de água e poeiras.

O POCO X3 tem uma bateria com 5160 mAh, garantindo até 3 dias de utilização para maior parte dos utilizadores. E a boa notícia é que em 65 minutos chega aos 100%.

Como já é comum nos telemóveis Xiami, está equipado com quatro câmaras: uma principal de 64MP, uma ultra grande angular de 13 MP, uma câmara macro de 2 MP e ainda um sensor de profundidade de 2 MP.

créditos: Jacklyn Dallas

Os melhores auriculares

Dizem que o melhor amigo do humano é o cão, mas tudo indica que atualmente são os auriculares. Ter um bom par destes pequenos aparelhos pode ajudar-lhe a concentrar-se na escola, passar o tempo a ouvir música ou, como tem acontecido cada vez mais nos últimos tempos, participar das reuniões de trabalho através das plataformas de videochamada.

Uma tendência recente e que tem dado bastante que falar são os auriculares sem fios. A youtuber Jacklyn Dallas recomendou três diferentes tipos, cada com especificações e vantagens diversas.

1. Airpods Pro

Estes são os mais recentes auriculares da Apple, que deram e bastante que falar pela internet devido ao seu formato único. São as pontas de silicone fléxiveis que, para Jacklyn Dallas, dão um maior conforto ao utilizador, especialmente em longos períodos de uso. Pode optar por três diferentes tamanhos: pequeno, médio ou grande.

Precisamente por serem produtos da Apple, é mais conveniente se tiver um Iphone por fazer parte do mesmo universo. Contudo, não precisa de ser um fã do iOs para utilizar estes fones.

A youtuber revela que dos três é o que tem o melhor cancelamento ativo de ruído, com um ajuste personalizável, oferecendo um isolamento excelente. Os fones adaptam-se constantemente ao que se passa ao seu redor, detetando o som ambiente e neutralizando o ruído exterior. Mas, se precisar mesmo de ouvir o que se passa à sua volta basta premir um sensor e passa para o modo de transparência, permitindo-lhe que oiça o som ambiente.

2. Galaxy Buds Live

Também conhecido por "Beans", devido ao seu formato semelhante a um feijão, revelam uma qualidade de som e autonomia evidentes. Conseguem durar até 6 horas, em reprodução de música e de 4,5 horas de conversação.

Tal como os Airpods Pro também estão equipados com a tecnologia de cancelamento ativo de ruído, que pode ser desligado através de um toque longo no auscultador. Segundo a Samsung, reduzem até 97% do barulho de fundo. Consegue ouvir na mesma conversas com outras pessoas ou buzinas de carros, mas o burburinho num centro comercial deixa de se ouvir.

"Eu usei-os ao contrário durante uns bons segundos", confessa a youtuber criticando o design dos próprios fones e também da caixa de carregamento e transporte. Contudo elogia o facto de a aplicação permitir que os perfins de som sejam completamente costumizados, dando maior liberdade para ouvir música ou podcasts como quiser.

3. Google Pixel Buds

Desta seleção é o único que não tem cancelamento ativo de ruído, mas que mantém um design elegante com uma sensação de premium. Tem um trunfo na manga, que é a tradução instantânea de conversas em cerca de 50 idiomas.

Os Pixel Buds oferecem até 5h de reprodução de música com uma única carga, enquanto o estojo de carregamento fornece até 19h de autonomia. 10 minutos de carregamento são suficientes para fornecer até 2 horas de reprodução de áudio.

"Eu adoro usá-los para falar ao telefone ou para ouvir podcasts, mas não tanto para ouvir música", refere Jacklyn Dallas.

créditos: Jeremy Kaplan

Os melhores wearables do ano

A indústria dos wearables (gadgets que podem ser utilizados como uma peça de roupa ou um acessório) foi uma das que teve uma enorme evolução nos últimos anos. Começámos com o Fitbit, que apenas contava os passos que dava, mas que desbloqueou um novo mundo e ajudou os desenvolvedores de produtos a perceberem que há muita coisa que pode ser feito com dados. Agora conseguimos registar várias sobre a nossa saúde em meros segundos, através destes produtos.

Há uma enorme variedade no mercado, desde coisas que podem ser usadas nas suas mãos ou nos ouvidos. Mas, ultimamente o que tem dado mais que falar são os smartwatches.

1. Garmin Forerunner 945

Em primeiro nesta lista temos um relógio que "concebido para os motivados", de acordo com o slogan da campanha. Se estar em forma é o seu passatempo preferido este é o produto perfeito para si.

Além de planos de treino personalizados, ajuda-o com o seu desempenho através das várias métricas que consegue avaliar: a cadência; comprimento da passada; tempo de contacto com o solo; carga de treino; e muito mais. Também consegue perceber como está o seu desempenho a nível da saúde: medição do ritmo cardíaco, alertando-o para resultados demasiado altos ou demasiado baixos; sensor de oximetria, que monitoriza os níveis de saturação de oxigénio no sangue; monitorização menstrual; entre outros.

Não seria uma boa sessão de exercício sem a playlist certa para o motivar. Através do seu pulso pode mudar a música quando quiser. E não tem de se preocupar com a bateria, pois tem 10 horas de vida útil no modo GPS e com música.

2. Apple Watch Series 6

Num dos vários eventos online da empresa de Tim Cook deste ano, foi anunciado o novo Apple Watch Series 6, a estrela do evento.

A grande novidade foi o sensor que mede o nível de oxigénio no sangue em apenas 15 segundos, o que permite registar variações e detetar alguns problemas com alguma antecedência. Consegue também registar um ECG, semelhante a um eletrocardiograma através da impressão digital em apenas 30 segundos.

Tem um ecrã mais rápido e desta vez já não precisa de ter um Iphone para que consiga emparelhar os aparelhos. Com o processador de dois núcleos promete rapidez e um ótimo desempenho.

3. Oura Ring

Lembra-se dos anéis que mudavam de cor consoante o seu estado de espírito? Este parece ser uma versão mais desenvolvida e para adultos dessa pequena bijuteria.

Trata-se de um anel inteligente para monitorização de saúde, que regista permanentemente a frequência cardíaca e respiratória, as caloiras queimadas, a temperatura corporal e também os diferentes níveis de profundidade do sono.

Todos os dados recolhidos podem depois ser visualizados numa aplicação que simplifica a informação em gráficos fáceis de interpretar. Fornece também recomendações quanto aos seus hábitos do dia-a-dia, como por exemplo, dormir para mais para melhorar a produtividade.

4. Time Kettle

Mesmo não ligado à rede, estes fones conseguem traduzir em tempo real qualquer conversa que tenha. Consegue gravar e traduzir até 40 diferentes línguas e 93 sotaques, cobrindo assim 95% da população mundial. O objetivo é facilitar a comunicação e reduzir a barreira linguística.

Foque-se apenas na conversa que está a ter com o sistema de cancelamento de ruído incorporado neste aparelho. Numa conversa pode escolher de entre os três diferentes modos de tradução, cada um indicado para diferentes situações: modo simultâneo, modo touch e modo orador.