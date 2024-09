O “Entrepreneur network”, que quer juntar profissionais e empreendedores na Alemanha que sejam portugueses, falem português, ou tenham ligação com o país, conta com vários speakers e um espaço que permite o diálogo no final.

“O nosso objetivo é juntar esta parte da comunidade, que muita dela veio para a Alemanha nos últimos anos, que é altamente formada, e criar uma network, que possa trocar experiências. Sendo a Alemanha tão grande e sendo este movimento muito recente, essa ligação entre portugueses não existe ou não é tão forte”, aponta Flávio Ramos, presidente da ASPPA.

“A Alemanha não é um país muito fácil de integrar, não só pela barreira linguística, mas também pela burocracia que às vezes é exagerada. Por vezes não conseguimos encontrar essa informação online, que pode ser escassa, nem em associações que existiam antes e que se focavam noutro tipo de emigração”, acrescenta, em entrevista à Lusa.

A iniciativa vai realizar-se em Berlim por ser a cidade com “maior número de iniciativas” do ponto de vista de “empresas criadas ou de pessoas a trabalhar em grandes empresas ou startups de inovação”.

“Quando vemos, especialmente em Berlim, uma grande quantidade de portugueses a formar empresas novas e a formar coisas completamente diferentes, acabamos por ter esta oportunidade de aprender uns com os outros que não podemos deixar passar”, frisa.

O encontro vai contar com vários oradores e participantes, entre eles o administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Nuno Martins, o embaixador de Portugal em Berlim, Francisco Ribeiro Menezes, Daniela Marques, CEO Europe da Marley Spoon, e Tiago Taveira, fundador e Diretor Técnico da Cozero, uma empresa de software na área ambiental. A “Inteligência Artificial” será o tema em discussão.

“Decidimos que queríamos confrontar o tema liberdade com inteligência artificial. Empresas de inovação estão a apostar em desenvolver novas coisas com inteligência artificial, ou utilizar inteligência artificial para continuar a inovar”, destaca Flávio Ramos.

“Quando se assinalam os 50 anos do 25 de abril, queríamos tentar confrontar isso com o tema da liberdade. A inteligência artificial pode trazer uma vida diferente e há muita gente cética sobre o como isto pode limitar a nossa vida, ou criar problemas ao nosso trabalho. Isso pode ser visto como limitação da nossa liberdade”, salienta o presidente da ASPPA.

O encontro realiza-se no dia 19 de setembro na Betahaus, em Berlim. A ASPPA vai continuar a abordar o tema da Inteligência Artificial nas próximas atividades da associação.