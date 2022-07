Quem tem por hábito fazer compras online já esbarrou, com certeza, num inconveniente: o de andar à mercê da hora de entrega da encomenda.

O site onde vai realizar a compra tem opção de entrega num cacifo CTT? Sim: No momento da escolha do ponto de entrega, selecione o Locky mais conveniente para si

Não: Registe-se em ctt.pt/cacifos Selecione o seu cacifo preferencial e obtenha a respetiva morada do cacifo No site onde realizar a compra, introduza a morada que recebeu do seu cacifo, quando preencher os dados referentes à morada Esta opção é grátis até 31 de Julho



Contudo, hoje em dia já existem soluções que nos permitem gerir o nosso tempo para receber encomendas sem abdicar da nossa agenda ou de planos. Os novos cacifos Locky têm exatamente esse objetivo e os tempos em que deixávamos de sair de casa por causa de uma encomenda que eventualmente iria chegar acabaram. Agora, é o cliente que decide onde é que a vai buscar, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Mas como funciona?

A primeira coisa a saber é que para receber uma encomenda num cacifo Locky apenas é necessário pagar o valor dos portes de envio (sendo que são grátis até 31 de julho). Depois, é só seguir os seguintes passos (detalhados na caixa em cima):

Quando estiver a fazer a compra*, escolha o cacifo onde quer receber a encomenda (estão espalhados por centros comerciais, supermercados, postos de abastecimento, hospitais, etc.); Feito o pagamento e escolhido o cacifo para levantar a encomenda, é só inserir o código pin que lhe é enviado via email e SMS.

O cacifo serve vários tipos de encomendas e possui compartimentos para quase tudo. No entanto, as medidas máximas são 75cmx61cmx48cm e os bens não devem exceder os 20kg.

As encomendas é que esperam

O Locky é uma joint venture entre os CTT com a YunExpress, a unidade de negócios de logística da empresa chinesa Zongteng Group. No fundo, o Locky é a nova marca de cacifos dos CTT, uma versão mais tecnológica e moderna da velhinha caixa postal de correio.

Atualmente, espalhados pelo país, já são mais de 350 cacifos onde pode deixar as suas encomendas. Por agora a maioria está concentrada no Porto e Lisboa (pode procurar os locais perto de si aqui), mas a intenção passa por aumentar este número para os 1.000 e aumentar a oferta para outros países (o Locky tem também o objetivo de operar em Espanha).

Num mundo atual em que a conveniência e a flexibilidade são fatores muito apreciadas, o Locky surge como a solução para quem já vive um quotidiano agitado e não consegue estar por casa às horas convencionais a que são feitas as entregas das encomendas.

* Se o site onde estiver a fazer a compra tiver opção de entrega num cacifo Locky, basta escolher essa opção nos métodos de entrega disponibilizados pela loja; caso isso não se verifique, tem de se registar no site dos CTT e escolher o cacifo onde quer receber a encomenda.