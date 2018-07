Três das maiores empresas portuguesas - MEO, EDP e Millennium BCP - aceitaram o desafio da MUDA (Movimento pela Utilização Digital Ativa) e passaram a permitir aos seus clientes o acesso a serviços através da Chave Móvel Digital.

Imagine-se a fazer o registo nos sites onde paga as contas da luz, telefone, internet ou televisão, ou para aceder à sua conta bancária a partir de casa. Agora, esqueça qual era o email ou a password para cada um destes registos. Caos? Não necessariamente.

A partir desta terça-feira os clientes da MEO, EDP e Millennium BCP vão poder aceder às suas áreas de cliente através da Chave Móvel Digital do Cartão do Cidadão, um PIN de 4 a 8 dígitos, que de forma simples e segura funcionará como meio de autenticação em vários sites públicos e privados.

A utilização do sistema por si só não é novidade, uma vez que o Estado Português tem vindo a fazer a sua implementação nos sites da Administração Pública. No entanto, avança agora a possibilidade de esta poder ser utilizada também como sistema de autenticação nos sites das empresas, bem como em inúmeras operações em que seja necessária uma assinatura digital certificada de documentos.

Como funciona a Chave Móvel Digital? A Chave Móvel Digital íntegra duas funcionalidades: uma primeira de autenticação, que permite a associação de um número de telemóvel ao número de identificação civil (NIC) para um cidadão português e ao número de passaporte para um cidadão estrangeiro. Na autenticação com Chave Móvel Digital utiliza o seu número de telemóvel ou o e-mail, o PIN da Chave Móvel Digital e o código de segurança numérico e temporário. A segunda funcionalidade assenta numa ferramenta que permite, também, que o cidadão possa assinar eletronicamente, e de forma segura, documentos em pdf.

Por agora são apenas três as empresas que terão a Chave Móvel Digital (CMD) como meio de entrada nos seus serviços online, todas elas membros do MUDA — o Movimento pela Utilização Digital Ativa, que tem por objetivo incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e de maximizar os benefícios associados aos serviços digitais, disponibilizadas por empresas e pelo Estado.

Espera-se, todavia, que este seja o ponto de partida, primeiro para uma maior vulgarização da CMD junto dos cidadãos, e segundo para que mais empresas adiram ao serviço.

Lançada em 2014, a CMD totaliza mais de 150 mil adesões num total de 400 mil autenticações. Se a isto compararmos o número de Cartões do Cidadão já distribuídos — mais de 20 milhões, sendo que a maior parte da população já renovou pelo menos uma vez o seu Cartão — é fácil de perceber que este método de autenticação ainda está longe de ser uma ação comum do dia-a-dia dos portugueses.

(O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal)