Está a chegar a terceira edição do Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano, promovido pela Startup Lisboa. As candidaturas já estão abertas. Este ano, para além daqueles que se auto-candidatam, qualquer pessoa pode nomear um empreendedor que considere merecedor do prémio. A fase de nomeações decorre até 15 de julho e a fase de candidaturas até 29 de agosto. O vencedor vai ganhar 10 mil euros.

A este prémio, podem concorrer todos aqueles que tenham fundado uma startup no nosso país há menos de cinco anos, com um negócio inovador, escalável e que esteja ligado de alguma forma à tecnologia. Em cima da mesa estão ainda critérios como a visão e estratégia, a resiliência, o contributo para o ecossistema empreendedor nacional, a capacidade de liderança e gestão de equipa, o crescimento e a internacionalização da sua empresa.

O Diretor Executivo da Startup Lisboa explica que o objetivo desta iniciativa é "dar valor aos empreendedores que dão o litro no dia a dia pelas suas ideias, pelas suas equipas e startups, e também pelo próprio ecossistema". Deste modo, Miguel Fontes acrescenta ainda que a Startup Lisboa quer "que a comunidade faça parte do processo e que tenha, cada vez mais, um papel ativo neste prémio. Conseguimos fazer isso porque o prémio tem uma abrangência nacional, e também porque agora existe a possibilidade de qualquer um nomear um empreendedor que reconheça e que admire".

Na primeira edição, saiu vencedora Daniela Braga, fundadora e CEO da DefinedCrowd, uma empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial. Na segunda levou a melhor André Jordão, fundador da Barkyn, que produz e distribui rações saudáveis para animais de estimação. Estes empreendedores, reconhecidos em anos anteriores pela capacidade de liderança, vão fazer parte do júri, juntamente com outros empreendedores, bem como investidores, parceiros e associados da Startup Lisboa.

Nesta terceira edição do Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano, vai-se também proceder à entrega do prémio de Melhor Pitch. Esta nova vertente do concurso tem como objetivo reconhecer o mérito dos candidatos na hora de se apresentarem perante um júri. Uma novidade nesta edição à qual se junta uma outra: a sessão final de atribuição do prémio de Empreendedor do Ano vai decorrer dia 30 de setembro, após um Demo Day.

O Demo Day é um evento onde um conjunto de startups do portfólio da Startup Lisboa se vai poder apresentar, fazendo o pitch do seu negócio à comunidade, nomeadamente a investidores. Tal como refere o Diretor Executivo da Startup Lisboa, "o objetivo é cada vez mais fazer deste dia, o dia do Empreendedor, o dia das startups, dando-lhes a relevância e a importância devida, num dia que se quer de reconhecimento e de afirmação do ecossistema empreendedor".