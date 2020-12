O top 20 foi publicado no ​site​ do NEST e inclui projetos que desenvolvem tecnologias e abordagens diversas ao setor do turismo, tais como inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, dinamização de marketplaces, propostas novas no que respeita às operações e ao modelo de receitas, booking, transportes, comunicações, recursos humanos, entre outras.

“A seleção dos projetos não foi fácil e demos atenção a vários fatores como a base tecnológica, a inovação que trazem para a área do turismo ou o valor que aportam para o mercado, pelas respostas que trazem às suas necessidades", afirma Roberto Antunes, diretor executivo do NEST. "Considerámos também o impacto económico que estas startups poderiam ter na sua área de atuação, o seu potencial de valorização económica e escalabilidade, o reconhecimento do público e a visibilidade no ecossistema do turismo, incluindo a atribuição de prémios nacionais ou internacionais”, acrescenta.

Do top 20 constam os seguintes projetos:

Bags4days​ (Niche) - Empresa de aluguer de malas de viagem, possibilitando viajar com malas seguras e específicas para cada necessidade.

Classihy​ (Operations, HR) - Plataforma que utiliza tecnologia revolucionária para apoiar gerentes do setor a gerir e envolver as suas equipas através da avaliação do desempenho, melhorando a comunicação e motivação no trabalho.

Climber RMS​ (Revenue, AI) - Ferramenta de reporting e intelligent pricing, para capacitação de revenue managers com a informação que precisam.

Cyango​ (AI, AR|VR, Experience) - Vencedora do programa de inovação do NEST, Tourism Solutions Now!, a Cyango cria visitas virtuais em que contam a história do local, ajudando o turista a saber mais sobre o local e a fazer uma escolha segura.

Doiin​ (Marketplace) - Assegura serviços certificados de limpeza, lavandaria e aluguer de roupa para alojamento local, através de uma app que sincroniza os calendários de reserva e possibilita a comunicação directa com os profissionais.

Guestcentric​ (Booking Engine, Revenue, Channel Manager, Communication) - Software de marketing digital na cloud que ajuda os hoteleiros a protegerem as suas marcas, a aumentarem o número de reservas diretas e a conectarem-se com os seus clientes em todas as plataformas digitais.

Hijiffy​ (AI, AR|VR, Communication) - Plataforma de comunicação baseada em inteligência artificial para hotéis que permite uma automatização da comunicação com os hóspedes 24 horas por dia.

Hole19​ (Niche, Communication) - App que ajuda golfistas a melhorar o seu jogo através do mapeamento de campos em todo o mundo e da recolha de estatísticas.

Homeit​ (Operations) - Interligação de fechaduras elétricas para controlo de acessos programados de hóspedes.

Infraspeak​ (Operations) - Plataforma mobile e cloud-based que ajuda hotéis e gestores de manutenção na monitorização de equipamentos, edifícios e locais.

Live Electric Tours​ (Transport, Experience) - Uma experiência de self-drive com viaturas 100% elétricas para turistas com tours pré-definidos

LUGGit​ (Marketplace, AI)- Aplicação móvel que permite a quem viaja requisitar um condutor em tempo real para que a sua bagagem seja recolhida e entregue no sítio e hora escolhidos por si.

Sailside​ (Experience, Marketplace) - Plataforma de aluguer de embarcações em Portugal desde barcos a motor e veleiros de proprietários privados.

Seabookings​ (Experience, Booking Engine) - Plataforma de reservas de desportos náuticos e passeios de barco, com conteúdo de alta qualidade que permite ao turista comparar experiências e fazer reservas online.

Secret City Trails​ (Experience) - Experiências de descoberta urbana através de caminhadas em formato peddy-paper, por caminhos desconhecidos, que levam os participantes a locais secretos enquanto aprendem mais sobre a cidade.

Storyo​ (AI, AR|VR) - Aplicação com base em Inteligência Artificial para a transformação de fotografias e dados em histórias para partilhar em redes sociais.

Try Portugal​ (OTA, Booking System) - Operadora turística focada na criação e promoção do destino Portugal, através de produtos turísticos temáticos e eventos desportivos que incorporem os ativos patrimoniais e os recursos naturais e culturais, de uma forma sustentável e responsável para as comunidades locais, sobretudo no interior do país.

Wide Ocean Retreat​ (Niche, Experience) - Plataforma de planeamento e organização de retiros de grupo únicos em Portugal.