A Etihack, que pretende reduzir a discrepância entre tecnologia e segurança, recebeu, assim, o prémio de 15.000 euros entregue pela Startup Portugal.

De acordo com o cofundador da empresa, André Baptista, a Etihack pretende diminuir o fosso entre tecnologia e segurança, que está “cada vez maior” com o desenvolvimento tecnológico, de modo que haja uma maior confiança “daqui a 10 ou 15 anos”.

A líder da Actif, Sara Gonçalves, apresentou uma solução que pretende combater o sedentarismo das pessoas mais velhas através de uma plataforma com exercícios físicos e cognitivos, tendo sido recompensada com 5.000 euros.

O entusiasmo e o desempenho da Jupiter App no ‘bootcamp’ foram, também, recompensados com 5.000 euros.

A solução tecnológica pretende combater a burocracia.

Os resultados foram anunciados em conferência de imprensa, numa iniciativa que contou com a presença do diretor executivo da Startup Portugal, António Dias Martins, com o responsável da divisão de ‘startups’ e de investidores da Web Summit, Ricardo Lima, e com a responsável de inovação da Galp Energia, Ana Casaca.

O R2WS seleciona todos os anos ‘startups’ portuguesas para representar o país no maior evento de tecnologia do mundo.

A Startup Portugal apoiou 115 ‘startups’ nacionais na Web Summit, que termina hoje, no seu quarto dia, tendo as empresas uma média de dois anos de existência e 13 milhões de euros de investimento.

As ‘startups’ representam “uma ampla gama de setores, incluindo tecnologia, saúde, educação, finanças e sustentabilidade”, de acordo com uma nota divulgada no início do mês.

Na conferência de imprensa, António Dias Martins destacou a participação de empresas na iniciativa, apontando que “representam o futuro da economia portuguesa”.

Apntou ainda que “71% destas empresas utilizam inteligência artificial nos seus modelos de negócios. É muito interessante perceber como o perfil do tecido empresarial português está a mudar”.

Ricardo Lima disse estar feliz com esta edição, e enalteceu o peso da iniciativa.

Já Ana Casaca defendeu que o Road 2 Web Summit é “um exemplo” para a atração e apoio de “empresas novas, empresas com soluções”.