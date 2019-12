A Tiny Totos transforma os padrões de serviço no mercado informal de cuidados infantis de Nairóbi, capital do Quénia, através de tecnologia inovadora para beneficiar crianças em idade pré-escolar e mães que trabalham em favelas. A Tiny Totos está a construir uma rede de empresas baseadas na comunidade, financeiramente auto-sustentáveis, fornecendo creches de qualidade para crianças em bairros urbanos mais pobres.

Mas só cinco puderam vencer — quatro nas categorias e um prémio escolhido pelo público. Os resultados foram apresentados no dia 21 de novembro, numa gala no MIT Samberg Conference Center.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt