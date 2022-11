A sociedade Atena Equity Partners anunciou esta sexta-feira que adquiriu a maioria do capital da Science4you, empresa de brinquedos educativos e científicos.

Em comunicado, o fundo salienta que esta operação vai permitir à fabricante nacional acelerar a sua atividade internacional e reforçar a presença no canal online através de uma capitalização de 11 milhões de euros.

"A Science4you é uma empresa única em Portugal, com produtos diferenciados que lhes oferecem vantagens competitivas a nível nacional e internacional. O nosso investimento visa solidificar a empresa, potenciar a sua equipa de desenvolvimento de produto e apoiar o seu crescimento, com uma estratégia de dinamização comercial a nível nacional e internacional que aproveita a qualidade e inovação dos brinquedos que produz", explica João Rodrigo Santos, founding partner da Atena Equity Partners, citado em comunicado.

Na mesma nota, é referido que a Science4you vem reforçar o portfólio de investimentos do Fundo Atena II, que nos "últimos dois anos concretizou seis aquisições", nomeadamente do Hospital Particular de Almada, da Sidefarma (farmacêutica nacional) e da Quinta & Santos – Score (empresa têxtil especialista em acabamentos para grandes marcas de luxo mundiais).

Já Miguel Pina Martins, atual CEO da Science4you e que vai continuar nessa posição de gestão, enfatiza que esta aquisição é uma "ótima notícia" para a empresa, pois além de permitir capitalizar o valor dos seus brinquedos, vai "potenciar o desenvolvimento de novos canais de crescimento".

Sobre a Science4you

Fundada em 2008, a Science4you disponibiliza os seus produtos em mais de 45 países, entre os quais se destacam Espanha, Alemanha, Reino Unido e França, exportando 70% das suas vendas. De acordo com a empresa, a sua faturação anual é de cerca de 10 milhões de euros e emprega mais de 100 colaboradores. É também uma das principais produtoras, a nível ibérico, de brinquedos inspirados na metodologia STEAM, os quais ajudam as crianças estimular as suas habilidades nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática enquanto brincam.

Os seus brinquedos incluem o selo Brain Activator que lhes reconhece a capacidade para as crianças desenvolverem habilidades como a concentração, memória, raciocínio, aprendizagem e habilidades sociais e manuais enquanto brincam e se divertem.