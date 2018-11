City Check, IZIRepair e Breadfast. Estas foram as três startups convidadas para um novo episódio do Garage Pitch 901. A ouvir as ideias de negócio estiveram Isabel Neves — advogada, jurada do Shark Tank e presidente do Business Angels Club de Lisboa —, Ricardo Luz — empresário, sócio da Gestluz Consultores e membro do Risk Finance Advisory Group for Horizon 2020 da Comissão Europeia — e Guilherme Duarte — humorista e autor do blog Por Falar Noutra Coisa. Tim Vieira, empresário lusodescendente e investidor na primeira edição do programa de empreendedorismo Shark Thank, recebeu os convidados na sua garagem.

As ideias

Nome: City Check

Responsável: Tomás Caeiro

A ideia: Numa viagem de família há sempre aquele momento em que as crianças ficam irrequietas e já não há ninguém que as consiga segurar para verem mais um local que não pode mesmo ser ignorado. A City Check é uma app para famílias que permite jogar vários jogos enquanto se visita uma cidade, de forma didática e pedagógica. Embora neste momento os jogos ainda só estejam disponíveis em Portugal, para Tomás Caeiro, o objetivo é "escalar e crescer para o resto da Europa e para os Estados Unidos", criando uma rede de cidades onde se joga City Check. Em cada local há um ranking, de modo a que os utilizadores possam ver os pontos que já foram ganhos naquele sítio. Contudo, este jogo não é uma forma de entreter as crianças para estarem quietas, mas sim uma forma de promover "um momento familiar e criar memórias para o futuro".

Nome: IZIRepair

Responsável: Vítor Soares

A ideia: A IZIRepair é uma empresa que se propõe a reduzir o incómodo normalmente associado às manutenções periódicas, inspeções e reparações de automóveis. Para tal, assegura a recolha e entrega dos veículos em locais acordados com os seus clientes, sem cobrar qualquer custo adicional por esse extra. Assim, o cliente fica com tempo para se focar no que realmente lhe traz valor acrescentado. Para Vítor Soares, a startup pretende responder a quatro perguntas dos automobilistas: "quanto é que vou pagar pela manutenção do meu carro, onde é que encontro numa grande cidade uma oficina de confiança, tenho tempo para ir a uma oficina deixar lá o meu carro e, depois, como é que volto para o trabalho ou para casa". Com a IZIRepair, tudo isto é facilmente resolvido através da plataforma. É inserir os dados do seu carro e o local onde se encontra e ver as propostas que lhe são apresentadas.

Nome: Breadfast

Responsável: Mário Tarouca

A ideia: Quer esteja de férias ou apenas com preguiça de fazer o pequeno-almoço, a Breadfast tem a solução para a zona de Lisboa. Através de uma plataforma online, pode encomendar o pequeno-almoço e só tem de esperar que lhe batam à porta. Os menus são preparados para uma pessoa e existem várias hipóteses à escolha, podendo também adicionar produtos extra. De acordo com Mário Tarouca, a Breadfast procura também empresas que gerem alojamentos locais em Lisboa que queiram proporcionar a experiência do pequeno-almoço aos seus hóspedes de uma forma simples e prática. "Podemos customizar o menu de acordo com as necessidades do cliente. Entregamos diretamente ao turista no alojamento", refere. No futuro, Mário pretende massificar o projeto, alargando a área de atuação.