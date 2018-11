Para este episódio do Garage Pitch 901 foram convidadas três startups: a Supper Stars, a 3DWays e a Pro-Drone, cujas ideias de negócio foram apresentadas a Paulo Louro — Business Director e Cofundador da Hexis Technology Hub — e David Cristina — Cientista, storyteller e venture capitalist. O mestre-de-cerimónias neste evento foi Tim Vieira, empresário lusodescendente, investidor na primeira edição do programa de empreendedorismo Shark Thank.

Nome: Supper Stars

Responsável: Tiago Ribeiro

A ideia: Um chef privado para cozinhar um jantar especial e tudo reservado online? Sim, é possível com a Supper Stars. É um lugar comum, mas é mesmo de abrir água na boca. Com esta plataforma, é possível reservar chefs de cozinha para a sua casa, escritório ou qualquer outro espaço. Tiago Ribeiro explica que é um projeto que “alia a tecnologia ao lifestyle para levar as melhores experiências gastronómicas ao cenário mais exclusivo”. Os serviços da Supper Stars estão direcionados para “uma classe média-alta”, com refeições a partir de 35€ por pessoa. Uma das vantagens desta plataforma é o facto de o cliente apenas ter de desfrutar do momento. No dia escolhido para a refeição, o chef e a sua equipa tratam de tudo: da comida à arrumação e limpeza da cozinha. E ainda tem serviço de mesa e uma explicação dos pratos pelo chef, de forma a ser conhecida a história daquilo que se come.

Nome: 3DWays

Responsável: Francisco Tenente

A ideia: A 3Dways assegura o fabrico e distribuição de Impressoras 3D de gama profissional. Mas não pense que são bichos de sete cabeças e nunca vai conseguir trabalhar com eles: as impressoras 3D não requerem conhecimentos técnicos para operar e podem ser controladas remotamente, além de serem fabricadas com características adaptadas às necessidades dos clientes. A 3Dways encarrega-se de executar todas as fases desde a conceptualização à impressão final do produto: o cliente apenas precisa de retirar os produtos das máquinas. Para Francisco Tenente, agora é preciso procurar por desafios e por pessoas que queiram inovar, além de investidores para dar seguimento ao projeto.

Nome: Pro-Drone

Responsável: André Croft

A ideia: A Pro-Drone quer revolucionar a forma como as turbinas eólicas são inspecionadas através do uso de drones. “Os drones trazem a proximidade do inspetor e a segurança e qualidade da inspeção”, diz André Croft. Atualmente, as inspeções ainda são feitas de maneira manual, mas com a Pro-Drone os voos são automatizados, ou seja, o drone consegue identificar o que vê e recolhe imagens de alta definição, agrupando-as numa plataforma, pelo que permite que se perceba onde estão os erros na turbina eólica. Para André, o que falta agora no negócio são mais turbinas para inspecionar.

Quer conhecer mais startups que passaram pela garagem do Tim? Siga aqui a primeira temporada do Garage Pitch 901 e conheça todas as ideias participantes.