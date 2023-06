Outras mudanças de elegibilidade exigem ainda que os artistas representem pelo menos 20% de uma obra para que ela seja considerada, bem como, mudanças no número de pessoas elegíveis para as categorias "Big Four", melhor novo artista, melhor novo álbum, melhor música, e melhor disco.

Recorde-se que Paul McCartney anunciou esta terça-feira, num programa da Radio 4 da BBC que uma música “final” dos Beatles seria lançada ainda este ano, depois de concluída com a ajuda da IA. Na altura o antigo Beatle revelou que tecnologia foi usada para "extrair" a voz de John Lennon de uma faixa demo, enquanto a voz de McCartney foi usada ​​para completar a música.

Já na semana passada investigadores da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciaram a criação de um novo programa de IA em código aberto com o nome MusicGen que permite aos utilizadores criar música a partir de texto.

Recorde-se que a música produzida com recurso a Inteligência Artificial marcou este ano particularmente em especial nas redes sociais. A cópia de artistas conhecidos como Drake, Kendrick Lamar ou The Weeknd levou a Universal Music a enviar, em abril, uma carta aberta a vários serviços de streaming como Spotify, Apple Music, YouTube e TikTok, a pedir que impedissem que programas de IA acedessem às suas plataformas para aprender letras e melodias protegidas por direitos de autor.