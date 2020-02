Com a expansão do e-commerce, é indispensável que os sites dos vendedores online disponham da mais vasta oferta de métodos de pagamento para responder às necessidades, quer das empresas, quer dos clientes. Ter uma plataforma de pagamentos que funcione de forma segura e prática é um passo fundamental para concluir uma compra e é nessa etapa do processo que a HiPay se propõe marcar a diferença.

Em declarações ao The Next Big Idea, Eduardo Barreto, diretor-geral da HiPay em Portugal, declara que o pagamento é a parte mais importante do processo de venda online, mas que, por cá, ainda há muitas mudanças que precisam de ser feitas.

“A simplicidade e a rapidez na altura de pagamento é aquilo para que as tendências estão a apontar. Cá em Portugal ainda estamos muito dependentes de métodos de pagamento como a referência multibanco, que não é uma forma prática de pagar.”

Fundada em 2001, a HiPay é uma fintech que disponibiliza uma plataforma incorporada com métodos de pagamento que outras empresas possam usar nas compras online. Entre as várias opções providenciadas ao cliente estão as preferidas dos consumidores: Visa, Mastercard, American Express, PayPay, e a aposta de pagamentos em ascensão, o MBWay.

Apesar da oferta variada, Eduardo Barreto assume que ainda existe “algum ceticismo por parte dos consumidores em adotar novos métodos de pagamento”. Para combater esse problema, o responsável da HiPay considera que há um trabalho que deve ser desenvolvido pelas fintechs, tendo em vista processos de controlo de fraudes e o apoio ao lesado, em caso de falha.

“Já existem mecanismos de segurança para garantir que qualquer pagamento online seja protegido de tentativas de fraude. Por outro lado, para pagamentos locais em Portugal, não existe tal proteção. Existem sim empresas como a HiPay, que voluntariamente fazem o reembolso ao lesado.”

Nesse sentido, e para reforçar a confiança na hora de pagar online, a HiPay assume-se como uma rede de segurança contra fraudes e transações, minimizando o risco de ocorrência. O serviço é válido caso o consumidor faça queixa à polícia e seja capaz de efetivamente provar que foi vítima de fraude.

Atualmente, a plataforma da HiPay está presente em cerca de 7% do mercado de vendas online português e opera com mais de 150 métodos de pagamento e em mais de 220 moedas.