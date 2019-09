“Nos últimos meses, o Governo dos Estados Unidos tem estado a aproveitar a sua influência política e diplomática para pressionar outros governos para que proíbam os equipamentos da Huawei”, refere a empresa citada pela agência de notícias financeiras Bloomberg.

Neste contexto, a companhia acusa Washington de lançar ciberataques para “infiltrar-se na intranet da Huawei e nos sistemas de informações internos da empresa”.

Alega ainda que os Estados Unidos têm dado indicações para que “a polícia ameace, coaja e incite os antigos e atuais trabalhadores da Huawei a voltarem-se contra a empresa, a trabalhar pare eles”, bem como “a prender ilegalmente os trabalhadores e sócios da Huawei”.

A Huawei vai mais longe ao acusar Washington de “utilizar todas as ferramentas à sua disposição”, não só as administrativas como as judiciais, e a usar “outros meios sem escrúpulos”.

Contactado pela Bloomberg, o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos não respondeu, por enquanto, à acusação feita pela Huawei no seu comunicado.