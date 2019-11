"A partir do Núcleo do Azeite e Lagares de Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova, pretende-se potenciar circuitos culturais e turísticos associados à temática do azeite, bem como outras iniciativas que respondam aos atuais desafios da produção e divulgação do azeite, aliando a tradição e a tecnologia", refere, em comunicado, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, Armindo Jacinto.

A celebração deste protocolo de cooperação vai permitir que o complexo museológico Núcleo do Azeite de Proença-a-Velha beneficie de tecnologias disponibilizadas pela Altice Portugal, como rede ‘wi-fi', no âmbito da parceria que a empresa criou com entidades representativas do setor do azeite nacional.

Entre elas, estão municípios, como o de Idanha-a-Nova, associações e complexos museológicos, cujo objetivo principal é a valorização e promoção do azeite português dentro e fora de Portugal.