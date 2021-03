O Instagram tem sido uma das redes sociais em mais rápido crescimento no últimos anos. No final de 2020, já tinha mais de mil milhões de utilizadores na sua plataforma e mais de 12 mil milhões de dólares em receitas. Como se sabe o Instagram faz parte do Facebook e, apesar de não enfrentar os mesmo problemas de fake news que a "rede mãe", não deixa de ser um local perigoso nomeadamente para os mais jovens, com a criação de perfis falsos e de interações menos desejadas.

Conscientes de que explorar o tema dos perigos da Internet para os mais novos ocuparia uma newsletter inteira, damos apenas a notícia de que o Instagram está a desenhar uma rede social semelhante, mas para menores de 13 anos. A política atual da plataforma proíbe crianças abaixo desta idade de usar o serviço. Mas é sabido que há pelo menos milhares de crianças até aos 12 anos com contas de Instagram, expostas a possíveis abordagens maliciosas e conteúdos inapropriados para a sua idade.

Segundo este artigo do BuzzFeed, a nova ideia tirada da cartola do Instagram tem como objetivo, precisamente, resolver esse problema. Em primeiro lugar, a rede social quer salvaguardar a privacidade dos menores de 13 anos e em segundo lugar proporcionar uma experiência segura para jovens desta faixa etária.

O anúncio da criação desta nova plataforma é feito dias depois do Instagram admitir que tinha de se esforçar mais no sentido de proteger os utilizadores mais novos. As declarações por parte da rede social foram feitas numa publicação no site oficial do Instagram com o título "Continuando a tornar o Instagram mais seguro para os membros mais jovens da nossa comunidade".

Nesta publicação, não é feito qualquer anuncio relacionado com a criação de uma rede para crianças. Mas pode ler-se: "exigimos que todos tenham pelo menos 13 anos para usar o Instagram e pedimos aos novos utilizadores que nos informem sobre a sua idade assim que se inscrevem". Na mesma nota, lê-se ainda: "apesar de muitas pessoas serem honestas sobre a sua idade, sabemos que há pessoas mais jovens que mentem sobre a sua data de nascimento".

O Instagram referiu ainda a dificuldade em verificar a idade real de todos utilizadores e anunciou uma série de cuidados, de uma espécie de manual de boas práticas da plataforma, desenvolvidos através de inteligência artificial. Entre algumas das medidas tomadas estão:

a restrição de mensagens privadas entre crianças e adultos que não seguem;

o pedido aos jovens para que sejam mais cuidadosos e mantenham as suas contas privadas (de modo a que só possam ser vistas por pessoas das quais aceitaram pedidos para seguir);

o desenvolvimento de estratégias para tornar mais complicado um adulto seguir uma criança.

Os moldes em que vai surgir esta nova rede ainda estão por definir, mas esta declaração deixa algumas pistas sobre aquilo pelo qual podem esperar os mais novos.