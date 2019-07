A Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) deu autorização para a travessia, enquanto as autoridades marítimas locais a desaconselharam por motivos de segurança.

"Escrevemos-lhe para expressar a nossa desaprovação", disse na semana passada à AFP a autoridade marítima local do norte da França.

"É uma área extremamente perigosa. Não temos certeza de que possa sobrevoar os porta-contentores. O estreito de Calais representa um quarto do tráfego mundial, incluindo navios de grande tamanho".

Zapata deverá avisar aos oficiais de segurança marítima quando começar a travessia "para que possam acompanhá-lo e responder a qualquer problema no mar".

Potencial militar?

O engenheiro minimizou o perigo. "Deixaram-me voar a 30 metros do presidente e agora não sou capaz de evitar um navio no mar?", reagiu indignado na passada sexta-feira à rede de televisão francesa BFM.

Zapata lançou o seu "Flyboard Air" em 2016, a última incorporação da sua marca homónima, que inclui uma prancha flutuante propulsada por água e uma moto aquática que custa 4.500 euros.

O dispositivo é propulsado por cinco pequenos motores a reação e controlado por um acelerador de mão, que Zapata ativa para descolar depois de se amarrar a um par de botas que fazem parte da prancha.

O governo francês elogiou esta invenção criada em França e citou o seu potencial militar.

O presidente Emmanuel Macron publicou no Twitter um vídeo da acrobacia de Zapata no desfile de 14 de julho, com a legenda "Orgulhoso do nosso exército, moderno e inovador".

A ministra das Forças Armadas, Florence Parly, disse à rádio France Inter que o "Flyboard" "pode ser testado para diferentes tipos de usos, por exemplo como plataforma logística voadora ou, inclusive, como plataforma de ataque".