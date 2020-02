Sob a coordenação do engenheiro eletrotécnico João Campos Rodrigues, o mentor do Electrogás, com quem a Lusa falou, a equipa de investigadores instalou-se há já alguns meses num dos laboratórios de química do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), onde já desenvolveu um projeto piloto de produção de gás natural sintético de cinco quilowatt (kW) de potência, capaz de abastecer várias vivendas.

“O que estamos aqui a fazer é novo e é novo a uma escala mundial, não é a uma escala nacional. […] Estamos em zonas de fronteira da tecnologia”, disse à Lusa João Campos Rodrigues.

O projeto, esclareceu, consiste em produzir gás natural sintético a partir da energia elétrica, através de um processo de eletrólise que tem como principal diferença das eletrólises tradicionais o facto de usar no processo uma matéria carbonada, a grafite, que permite obter diretamente o gás metano (conhecido como gás natural).

“Este processo traz uma vantagem do ponto de vista das renováveis, que tem a ver com o facto de a energia renovável ter uma característica de não ser ‘despachável’, o que quer dizer que eu só tenho energia elétrica, por exemplo neste caso a fotovoltaica, quando há sol. Se não precisar daquela energia elétrica, essa energia é desperdiçada, não a consigo armazenar”, explicou o investigador.