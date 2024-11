Paul Dubsky, fundador da Ulysses, explica de forma simples o motivo dos adereços que tem em cima da mesa. "Estamos a lançar 18 wiskeys, ao longo de 18 anos, batizados em homenagem aos 18 episódios de Ulisses, de James Joyce."

Mas desengane-se quem ache que o desenrolar desta startup é simples assim, afinal trata-se de uma homenagem a uma odisseia. O irlandês explica que "cada whiskey será lançado no dia 16 de junho, porque claro que a história passa-se no dia 16 de junho, no ano de 1904. E cada whiskey virá de um destilador diferente de todo o mundo porque Ulysses é lido em diferentes idiomas, diferentes culturas ao redor do mundo."

Contudo, a grande diferença entre as aventuras de Ulisses e a aventura de Paul Dubsky vai ser ao número de pessoas que vão chegar, a exclusividade quer ser a marca deste site. "O nosso primeiro lançamento é de 5.000 garrafas para ao mesmo tempo em todo o mundo e, a cada ano seguinte, há menos 250 garrafas em cada lançamento."

Mas o número da exclusividade não é uma coincidência: "Portanto, o nosso lançamento final no ano de 2041 terá apenas 732 garrafas para corresponder ao número de páginas do livro quando foi lançado."

A ideia surgiu há 12 anos da forma mais analógica possível, "estava a visitar uma pequena livraria e farmácia com o tema James Joyce. E isto realmente atingiu-me como um raio. E desde então tenho pensado em como fazer isso de maneira inteligente para homenagear Joyce e Ulysses. E acho que finalmente a tenho."

A escolha dos destiladores que vão fazer parte desta subscrição não ficou ao acaso, Paul Dubsky recorreu à Bíblia do Whisky e abordou os que lhe interessavam à volta do mundo. Mas com uma condição, teriam que "fazer um whiskey para nós que nunca haviam feito antes para ninguém e, certamente, nunca fariam novamente para mais ninguém. Portanto, é uma contribuição única para o nosso projeto limitado."

E agora tem parceiros, por exemplo, "em Itália, porque Joyce começou a escrever o livro quando morava em Trieste. Na Suíça, porque ele continuou a escrevê-lo quando morou em Zurique, que é onde ele também está enterrado. Também temos um whiskey francês, porque foi lá que foi publicado pela primeira vez em 1922. Claro que temos um whiskey irlandês, porque a história é irlandesa. Temos um uísque inglês, porque ele casou-se em Londres." Mas também não fica de fora a Escócia, EUA, Japão, India, ou Noruega, entre outros.

Na Websummit procura "patronos", mas acima de tudo "que as pessoas se apaixonem por isso e se juntem à nossa tribo para celebrar Joyce Ulysses com uma garrafa de whiskey por todo o mundo dia 16 de junho".

À pergunta do SAPO24 se é amante de whiskey e de livros, diz: "sou leitor, amante e bebo whisky."