Até terça-feira, véspera da chegada do Papa Francisco a Portugal, a Meo registou "um crescimento de 129% de tráfego de 'roaming' e mais de 56 TB de tráfego de dados, números recorde no arranque do evento", refere a operadora da Altice Portugal.

"A afluência de jovens de todo o mundo a Lisboa está a refletir-se nos dados registados em 'roaming'" da Meo, com a "operadora a detetar um acréscimo de mais do dobro do que tinha registado no início do mês de julho".

Assim, "naquele que é o maior evento do ano em Portugal, onde são esperados cerca de um milhão de peregrinos, o impacto começou a fazer-se sentir antes mesmo da celebração da missa inaugural, que teve lugar no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), em Lisboa, o que se verificou também no tráfego de dados".

No total dos dias que antecederam a chegada do Papa Francisco a Lisboa, "o tráfego de dados associado ao evento somava já mais de 56 TB dos quais mais de 16 TB foram processados pela rede 5G do Meo".

No tráfego de voz, "os números são da mesma grandeza", sendo que num só dia, terça-feira, registou "mais de 204 mil minutos de chamadas".

Ou seja, "são mais de 3.400 horas, quase 142 dias de comunicações, em apenas 24 horas, só no Parque Eduardo VII", ilustra a Meo.

"Com o objetivo de garantir a melhor conectividade ao maior evento de sempre em Portugal, a Meo está a assegurar uma megaoperação a nível tecnológico e de redes, com uma equipa especializada de três centenas de pessoas", conclui.

A JMJ, que é o maior acontecimento da Igreja Católica, tem cinco línguas oficiais: português, francês, inglês, espanhol e italiano.

Esta jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II (1920-2005), após um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.