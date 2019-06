Segundo Aldair Gonçalves, engenheiro eletrotécnico com especialização em telecomunicações, os “pico-satélites” não entram em órbita, “longe disso”, pois são lançados a uma altitude que varia entre os 400 e os 1.000 metros, para, depois, através de sensores, poderem efetuar uma série de “missões”.

Em Luanda, na abertura do Fórum Angotic Angola 2019, um certame promovido pelo Ministério das Telecomunicações e das Tecnologias da Informação (MTTI), o que também vai ficar conhecido por “CanSat”, um satélite em forma de uma lata de 330 mililitros e uma representação funcional de um satélite real, foi a “estrela” da abertura do evento.

Aldair Gonçalves, de 29 anos, que fez o curso de operador na Rússia e a especialização em pequenos satélites no Japão, salientou que o “CanSat” angolano é um projeto do MTTI, organizado em Angola pelo Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, no Departamento de Ciências Espaciais e Pesquisa Aplicada, em cooperação com a comunidade académica do país, que visa proporcionar aos estudantes a primeira experiência em projetos relacionados com a tecnologia espacial.

O lançamento dos 10 “pico-satélites” vai decorrer de manhã em Cabo Ledo (130 quilómetros a sul de Luanda) e contará com o apoio de um helicóptero da Força Aérea Angolana, que se associou à iniciativa.

“O pequeno satélite não entra em órbita. Este pequeno satélite é para fins educacionais. É lançado a partir de terra por um ‘rocket’ ou elevado por um balão de hélio ou mesmo de um helicóptero. Estando a uma determinada altura, é largado e aí começa a missão. Durante o período em que está a descer, um operador tem a possibilidade de recolher esses dados e cumprir a sua missão”, explicou o engenheiro.