As candidaturas podem ser feitas no site do JUMP, em jumpmusic.eu/apply , até ao dia 24 de novembro de 2019. A primeira seleção será anunciada a 10 de dezembro e o anuncio dos 15 projetos que integraram o programa de 2020 feito a 10 de janeiro do próximo ano.

Com nove meses de duração, tem como objetivo ajudar o setor musical a adaptar-se às recentes transformações do mercado.

Sem revelar números concretos, Laura Gardes, coordenadora do JUMP, disse ao TNBI que na edição de 2019 concorreram ao programa “mais de dez projetos” nacionais. Número que acredita vir a aumentar nesta nova fase de candidaturas, face ao destaque do MIL - Lisbon International Music Network, festival parceiro, e à visibilidade da Faniak , plataforma portuguesa de gestão de bandas, que integra a lista dos dez projetos da primeira edição que termina este mês de novembro.

As propostas devem restringir-se às diversas dimensões da indústria musical (artistas, festivais, salas de espéculos, promotores, media, editoras, entre outras) e os proponentes ter, pelo menos, três anos de experiência nessa área, mais de 18 anos e serem fluentes em inglês. Os critérios de seleção prendem-se, ainda, com a visão e o caráter inovador da ideia ou do projeto.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt