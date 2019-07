Dado que “a transformação digital é uma inevitabilidade”, a PT Empresas e os seus parceiros vão apresentar a sua visão para esse processo, “que se afigura como um desafio de gestão, mas também como uma oportunidade para o crescimento sustentado das empresas”, agora na Covilhã, depois de o roadshow "Liderar a Mudança" ter já passado por Lisboa, Funchal, Braga e Leiria.

A abertura da sessão é da responsabilidade de João Sousa, administrador B2B da Altice Portugal, seguindo-se um painel denominado: "Transformação digital, uma oportunidade ou ameaça?". Este terá como moderador Ricardo Luz, Diretor de Gestão do Segmento Empresarial da PT Empresas, promovendo uma discussão sobre os desafios do digital com Paulo Ivas, Partner Development Lead da Microsoff, e João Medina, Managing Partner da Activetech-Ibshurance.

Covilhã em números População residente em 2017 Covilhã (município): 47.922 População residente em 2011 Covilhã (município): 51.549 Sociedades constituídas em 2018 Covilhã (município): 85 Sociedades constituídas em 2011 Covilhã (município): 115 Principais setores de exportação em 2015 | Distrito de Castelo Branco Indústria têxtil, setor do papel e das publicações, indústrias mecânicas e eletrónicas Exportações | Covilhã | 2018 (euros) Total: 203.010.423 Exportações | Covilhã | 2017 (euros) Total: 186.663.353 Percentagem da despesa em investigação e desenvolvimento no PIB na Beira Baixa (NUTS III) | 2017 Total: 0,68% Empresas: 0,38% Fontes: Pordata | BI dos Municípios e Regiões de Portugal; INE - Investigação & Desenvolvimento

Durante a manhã serão vários os temas a serem discutidos em apresentações. Em reptresentação da PT Empresas, Mário Sousa, diretor de Produto e Pré-Venda, e Inês Ferreira, responsável de Produto IoT, vão explicar como liderar a transformação digital nas empresas e como assegurar a conectividade do futuro nos negócios.

Antes de almoço, Nuno Almeida, Entreprise Sales Manager da Samsung, vai centrar a discussão da segurança junto às questões da mobilidade, e ao Chief Security Officer da Altice Portugal, José Alegria, caberá revelar quais são as novas tendências na área da cibersegurança.

Depois da pausa para almoçar, volta a ser reunido um painel, desta vez para discutir as vicissitudes da regulamentação de segurança digital da União Europeia. Intitulada “os receios de segurança que inibem a adesão inicial às tecnologias - GDPR um ano depois!”, a discussão será tomada por Rui Duro, Sales Manager da Check Point, e Pedro Castro, System Engineer da Cisco da Cisco.

Antes do sorteio de equipamento (às 15:50), Frederico Martins, Pointnext Indirect Sales Manager da HPE, vai falar sobre os receios e desafios das migrações de informação para a cloud. Será também apresentado um caso prático da Prosegur Alarmes, apresentado por Manuel Duarte, Diretor Técnico e o ciclo de apresentações será concluído uma introdução ao Data Center da Covilhã, seguida de visita ao espaço.

Para além das apresentações, existirá no local uma zona de exposição onde será possível experimentar soluções da PT Empresas e dos seus parceiros.

A conferência "Liderar a Mudança" é parte de um roadshow que tem percorrido o país com o objetivo de apresentar casos de empresas e de tecnologias que contribuem para a modernização da economia.

Caso pretenda participar neste workshop, preencha os dados no formulário presente neste link.