Exemplifica com o caso de um paciente a fazer diálise peritoneal que tenha este dispositivo em casa. "Nós pomos o saco do líquido drenado sobre a nossa máquina, carregamos num botão e em segundos temos o valor dos glóbulos. Sabemos que se numa segunda-feira havia 30 glóbulos, numa terça-feira 50, e numa quarta-feita 120, se está a falar de uma infeção". Esclarece que um paciente destes "tem que fazer uma minicirurgia no abdómen onde se coloca um catéter até que haja um rim disponível para transplante". Ora, a possibilidade de infeção - peritonite - é maior. "Pois, se o peritónio está infetado e não pode filtrar e o rim também não está disponível para filtrar temos uma peritonite. Os pacientes como este são obrigados a ir ao hospital e a fazer hemodiálise". Processo que segundo diz tem que ser feito de dois em dois dias, em períodos que podem durar entre quatro a seis horas. "Ou seja, a qualidade de vida decresce imenso."

Contudo, espera que graças a este dispositivo este processo tenha os dias contados. Uma vez que o paciente pode ir monitorizando a evolução da infeção em casa e debelá-la atempadamente.

"Também estamos a trabalhar a interoperabilidade, para o nosso dispositivo contactar diretamente o médico para ter acesso a estes resultados e poder prescrever tratamento antecipadamente sem o paciente sair de casa."

Esta patologia será o foco para a saída deste dispositivo no mercado, mas mais à frente querem usá-lo em todo o seu potencial. Isto é, também a detetar meningites, HIV e uveítes.

No caso das primeiras, explica que os bebés nascem com o crânio sem estar totalmente formado: "Há uma zona palpável, chamada zona da fontanela, que pelo facto de não ter osso é permiável aos ultrasons. Então, utilizamos a sonda como se fosse uma ecografia na cabeça do bebé e podemos contar quais são os glóbulos que há no líquido cavitário, justamente debaixo da capa da meningite. E se este tecido está infetado, com uma meningite, nós conseguimos detetar de forma não invasiva." Lembra que hoje em dia a única forma de detetar meningite é através de uma punção lombar.

O dispositivo que trouxe à websummit já recebeu certificação CEE e por isso, agora, poderá ser vendido na União Europeia. Quer começar a fazê-lo no início do verão a partir de Espanha com a aplicação para a peritonite e, depois, para o resto da Europa e avançar para as outras aplicações como a meningite e o VIH.

Diagnosticar ADHD no dia-a-dia

Jussi Auvinen apresenta a Peili Vision também com o objetivo de revolucionar a fase de diagnóstico, mas no seu caso do défice de atenção.

O finlandês explica ao SAPO24 que com o seu simulador passa a ser possível fazer o diagnóstico sem sair de casa. Processo que já é real para 10 mil utilizadores entre os 8 e os 19 anos no Reino Unido. Funciona de forma tão simples quanto simular tarefas do dia-a-dia que normalmente se fazem em casa. Como tirar o lixo, ou fazer o almoço. "O importante é perceber e misturar todas as coisas que se fazem, mas acima de tudo perceber as que ficam por fazer". Isto é, a forma como se "reage a distrações e por aí adiante".

Todos estes dados são recolhidos, analisados e, até se necessário, numa segunda fase recorrer à realidade virtual para terminar o diagnóstico. Onde o grau de certeza no diagnóstico é o mais alto do mercado uma vez que analisam o movimento dos olhos.

Na Websummit, Jussi Auvinen procura "networking e investidores", e assegura que a vinda já valeu a pena pelo sucesso dos encontros que teve e as pessoas que conheceu.