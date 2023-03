A partir de 05 de março, nos Estados Unidos e Canadá, e em 15 de março nos restantes países onde está disponível, o Meta Quest Pro, projetado para uso profissional, será vendido por 1.000 dólares (cerca de 941 euros), em vez de 1.500 dólares (cerca de 1.410 euros).

O Meta Quest 2, um ‘headset’ mais voltado para jogos, estará disponível a partir de 05 de março por 430 dólares (cerca de 404 euros) em vez de 500 dólares (cerca de 470 euros) em cerca de vinte países.

A empresa-mãe do Facebook e Instagram investiu dezenas de milhões de dólares nestes óculos e nas suas plataformas, com o CEO Mark Zuckerberg a apostar no crescimento de universos paralelos acessíveis, em particular de realidade aumentada e virtual.

Zuckerberg até alterou o nome da empresa para Meta, para simbolizar essa evolução.

Mas estes novos negócios estão a gerar ceticismo entre os investidores e a Reality Labs perdeu 13.700 milhões de dólares (cerca de 12.900 milhões de euros) em 2022.

No seu blogue, a Meta destaca que está sempre “comprometida em construir um próspero mercado de realidade virtual para criadores e empresas”.

O objetivo da empresa “sempre foi criar ‘hardware’ acessível para que o maior número possível de pessoas possa aproveitar tudo o que a realidade virtual tem para oferecer”, acrescentou o grupo.