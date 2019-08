Procurando simplificar o que é tudo menos simples. Para Miguel Ribeiro, é incompatível alguém acreditar que Deus, qualquer Deus ou entidade divina, criou o mundo e ao mesmo tempo reconhecer que esse mundo foi evoluindo de forma aleatória, sem qualquer intenção prévia (o que é um dos pilares ciência contemporânea com Darwin como um dos seus expoentes).

Mas, na sua perspectiva, é igualmente inconciliável para aqueles que olham o mundo pela lente da ciência reconhecerem em Darwin a explicação da origem do universo e ao mesmo tempo definirem o universo um mega sistema de informação – “como um computador, como uma estrutura matemática, como um holograma ou como informação propriamente dita”. Porquê? Porque esta tese, na opinião do autor, não é compatível com o erro como processo de evolução e porque, na sua perspectiva, o “universo como informação” pressupõe uma intenção e não acaso.

Logo no início do livro, Miguel Ribeiro lança as perguntas e sintetiza respostas que vai detalhar ao longo da obra: “E como é que a ciência mainstream coabita com as teorias da informação? Como o faz com tantos outras questões espinhosas, assumindo que, se a explicação religiosa está incorreta (como o provam a evolução e o registo fóssil), então, por exclusão de partes, por ser a única alternativa em jogo, o Darwinismo tem que estar correto”.

A partir daqui a tese apresentada em “Para além de Darwin, a Hipótese do Programa” torna-se mais e mais exigente para quem lê.

Regressemos às palavras do autor.

“E por que é que o acaso é incapaz de gerar complexidade? Começarei por tentar demonstrar que o multiverso não explica as leis da física e que as leis da física não explicam a emergência e evolução do universo e da vida. O primeiro obstáculo ao aparecimento do nosso universo pelo acaso é o rigoroso conjunto de leis e constantes, as chamadas “coincidências cósmicas”. Por exemplo, qualquer desvio infinitesimal de qualquer dos valores das constantes da natureza impossibilitaria o nosso universo complexo. Para lidar com a questão das coincidências cósmicas a teoria mais comummente aceite é que existem múltiplos ou infinitos universos. (...) Antes de tentar justificar estas afirmações, quero dizer duas coisas: Em primeiro lugar, salientar que tanto o darwinismo como a hipótese do programa descrevem exatamente a mesma história no que diz respeito à emergência e evolução do universo e da vida. No entanto, porque o acaso é incapaz de gerar complexidade - e exclusivamente por essa razão - um programa torna-se indispensável para explicar o universo e a vida” (...)”.

É este o território em que Miguel Ribeiro avança com uma explicação alternativa, a da efetiva existência de uma intenção no universo expressa através de um “programa” como o designa. Um programa que não é um sinónimo de Deus criador, mas sim o conceito que usa para definir um sistema de informação que explica de onde vimos, como tudo começou e que, na sua perspectiva, lança as bases para compreendermos para onde vamos – assim entendamos a lógica desse “programa”.

Vejamos um dos exemplos apresentados para materializar a ideia de como um programa rege ou organiza a informação.

“(...) uma dessas leis, e intransponível barreira no percurso para a complexidade é o segundo princípio da termodinâmica que determina que a evolução de um sistema isolado (como o nosso universo) é sempre para a desorganização progressiva; por exemplo, um copo parte-se em mil pedaços, mas o oposto nunca poderá ocorrer espontaneamente. Da mesma forma, sem um programa, a única evolução possível do plasma de radiação e partículas a seguir ao Big Bang, seria para a homogeneidade total, e nunca para a dinâmica teia de astros que constituem o cosmos que conhecemos. Assim, como é evidente pelo exemplo do copo partido, sem um programa, a história do universo só seria termodinamicamente admissível se contada por ordem cronologicamente inversa, quer dizer, partir do complexo universo atual para a sopa de partículas que se seguiram ao Big Bang.”

“Este é o universo como um computador, que explica não apenas a história do universo, mas também a origem e características das leis, constantes e equações matemáticas, que, em vez duma fenomenal cadeia de acasos, são os parâmetros do software proposto”

A tese defendida pelo médico-investigador é suportada por conhecimentos de várias ciências que concorrem entre si para explicar o universo, da biologia à química, da física à filosofia. Uma tese que aborda o universo “como uma máquina de movimento perpétuo” (nada se cria, nada se perde, tudo se transforma) e que segue “uma evolução para a complexidade por uma teia de eventos obedecendo ao princípio da causalidade”. “Este é o universo como um computador, que explica não apenas a história do universo, mas também a origem e características das leis, constantes e equações matemáticas, que, em vez duma fenomenal cadeia de acasos, são os parâmetros do software proposto”, escreve Miguel Ribeiro.

Uma tese que contesta o darwinismo como principal suporte da explicação da evolução da vida não poderia passar ao lado do conceito de seleção natural. E não passa.

“Mas se a seleção natural explica a vida, o aspecto mais complexo do universo conhecido, não será o resto um mero detalhe por apurar? A questão é que a seleção natural, como tentarei mostrar a seguir, não explica sequer a evolução da vida, isto é, nada mais faz que promover a robustez das espécies, mas sem qualquer papel criativo. E na verdade, os saltos na cadeia evolutiva: " universo de partículas –> universo de átomos –> cosmos + universo da química –> ácidos nucleicos – > vida", é equivalente aos passos "bactéria –> Eucariotas –> Linhagem dos vertebrados –> auto consciência". “

Mas o que interessa efetivamente ao autor é a ideia do acaso, e a sua contestação como processo na origem do universo. É essa a espinha dorsal da investigação e é aí que encontra explicações alternativas.

“E isto remete-nos para a questão da origem da vida e porque não pode ter surgido por um acaso. A perspectiva dominante é a de que uma vez que a ciência consiga explicar o aparecimento espontâneo de estruturas/moléculas tão complexas como a membrana celular, os ácidos nucleicos e os aminoácidos, na presença de energia a emergência da vida estaria essencialmente explicada. Mas isto é como presumir que, dado um armazém (o equivalente à “membrana celular”), o enchê-lo com maquinaria e matéria-prima providenciando, ao mesmo tempo, uma fonte de energia, seria suficiente para daí resultar automaticamente uma linha de produção. Isto para dizer que qualquer solução que não inclua a senciência é demasiado simplista porque é o programa senciente no genoma que, como um comando central, gere a fábrica química que cada organismo realmente é, seja ele uma bactéria, uma planta ou um mamífero.”

créditos: DR

Damos deliberadamente aqui um salto para os parágrafos que encerram esta introdução – sim é só uma introdução, este não é um livro para que procura hipóteses simples e pouco fundamentadas sobre como tudo começou e como podemos olhar para a evolução.

Diz o médico e autor: “a hipótese do programa é reforçada pela analogia entre computador e universo. Assim, um jogo de computador pode em última análise ser reduzido ao seguinte diagrama: 1- eletrões (a corrente eléctrica que alimenta o computador é um fluxo de eletrões) são convertidos pelo programa em padrões de zeros e uns, que por sua vez o programa transforma na projeção audiovisual no monitor. Da mesma forma o programa do universo converte objetos quânticos em padrões de átomos que o cérebro dos seres vivos transforma no mundo da sua perceção. Curiosamente, e reforçando a analogia, nem a projeção no monitor nem a nossa perceção do mundo revelam o seu verdadeiro substrato – respectivamente padrões de zeros e uns e padrões de átomos e radiação.

Assim, deixando de lado as explicações religiosas e da ciência “mainstream”, descobrimos estar numa nova fronteira: a da tese do computador, conforme defendida por Seth Lloyd, Nick Bostrom e muitos outros. Mas para abraçar coerentemente o universo como computador, é necessário renunciar à premissa de mutação aleatória que obriga a um universo aleatório. E é aí que este livro entra, como uma tentativa de mostrar que a complexidade é irrealizável pelo acaso e propor um modelo do surgimento e evolução da vida consistente com o universo visto como informação.“

É esta a proposta de interpretação que Miguel Ribeiro nos apresenta em “Para além de Darwin, a Hipótese do Programa”. Uma proposta que não ficaria completa sem uma pergunta essencial: se entendermos o universo como um programa, isso significa que há um programador? Estamos, com suporte na ciência e na informação, a encontrar uma outra definição de Deus?

“Essencialmente programador e o Deus das religiões diferem em que o programador criou este jogo e portanto o homem, enquanto que o homem criou Deus”, escreve o médico. “Ao contrário do Deus das religiões, o programador parece ser uma entidade não- interveniente, a julgar pela percepção que temos da imutabilidade das leis da física e da história do universo como uma ininterrupta teia de causalidades (...) e contrariamente ao dogma comum a todas as religiões e ao “desenho inteligente”, não existe vida depois da morte - a senciência esfuma-se uma vez perdido o seu suporte material (ácidos nucleicos em organismos unicelulares, o cérebro nos pluricelulares), libertando moléculas e átomos para integrar a inexorável reciclagem de poeira estelar. E o ser humano também não é o centro da criação de Deus mas, como qualquer outra é, pelo contrário, uma espécie de passagem, um mero degrau na imensa escadaria da vida que se segue.”