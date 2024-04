“Para dar o acesso a estas ferramentas a mais pessoas, expandimos duas funcionalidades — Acerca desta imagem e Acerca desta página — para mais 40 idiomas em todo o mundo, incluindo o português”, refere a tecnológica, em comunicado.

O Dia Internacional da Verificação de Factos, que se assinala hoje, 02 de abril, é uma iniciativa global que reconhece o papel crucial de informações precisas num mundo interconectado.

Uma das funcionalidades anunciadas pela Google permite saber mais sobre um ‘website’ em “mais acerca desta página”.

Ou seja, “é possível reconhecer muitos ‘websites’ nos seus resultados de pesquisa, mas pode haver outros que não conhece — e sobre os quais gostaria de saber mais” e esta funcionalidade “permite obter contexto sobre um determinado ‘website’ antes de clicar nele”, explica a Google.

Para tal, “basta clicar nos três pontos ao lado do nome do ‘website’ nos resultados da pesquisa e tocar no separador ‘mais acerca desta página'”, sendo disponibilizadas informações sobre a página ‘online’, “tal como a forma como a Wikipedia o descreve (quando disponível) e o que outros na ‘web’ disseram sobre o mesmo”, adianta.

Desta forma, “o utilizador poderá tomar uma decisão mais informada sobre uma possível visita”. Esta funcionalidade está disponível mais de 40 idiomas adicionais a nível global, incluindo o português.

Outra funcionalidade permite encontrar verificações de factos nos resultados. De acordo com a tecnológica, se está curioso sobre um boato que ouviu numa conversa, “organizações independentes de verificação de factos podem já ter investigado esse tópico”.

Ou seja, “facilitamos a localização das verificações de factos publicadas por fontes independentes e confiáveis na ‘web'”, pelo que “se um artigo de verificação de factos for relevante para a pesquisa, pode ser que uma pré-visualização lhe apareça nos resultados da pesquisa”.

Além disso, “estes resultados também vão exibir trechos (‘snippets’) de forma a ajudar o utilizador a ter contexto sobre uma alegação específica que tenha sido feita”.

O Fact Check Explorer é outra funcionalidade que “ajuda os jornalistas e verificadores de factos a aprofundar um determinado tópico”, sendo que, ao pesquisarem um tópico, podem encontrar facilmente verificações de factos que já foram investigadas por organizações independentes de todo o mundo, adianta a tecnológica.

A partir de agora, “é possível utilizar o Fact Check Explorer para descobrir mais sobre uma imagem”.

Anteriormente “apenas disponível na versão beta, esta funcionalidade permite carregar ou copiar o ‘link’ de uma imagem no Fact Check Explorer para ver se essa mesma imagem já foi usada nalguma verificação de factos”.

Os jornalistas e os verificadores de factos “também podem usá-lo através da API Fact Check Tools, que lhes dá a capacidade de mostrar verificações de factos relevantes para uma imagem nos seus próprios produtos e ‘websites'”.

Uma quarta funcionalidade diz respeito a ‘Acerca desta Imagem’, que “oferece uma forma rápida de saber mais informação e obter contexto das imagens que vê ‘online'”.

Tal permite obter o histórico de uma imagem, como outros ‘websites’ usam e descrevem a imagem e os seus metadados.