Na véspera da abertura do Mobile World Congress (MWC), Huawei procurou atrair os olhares para seus avanços tecnológicos ao apresentar o seu primeiro telemóvel com ecrã dobrável, o Mate X, compatível com as futuras redes ultrarrápidas 5G.

Quatro dias atrás, a líder mundial do setor, a sul-coreana Samsung, apresentou o seu próprio aparelho, o Galaxy Fold, em São Francisco. Já antes a Xiaomi, empresa também ela chinesa, se tinha adiantado na corrida ao revelar um protótipo no início do ano.

"Os nossos engenheiros trabalharam neste ecrã durante mais de três anos", explicou um representante da empresa chinesa, Richard Yu. Este smartphone, que estará disponível para compra ainda este ano, será vendido a partir de 2.299 euros, acima dos 1.745 euros do Galaxy Fold da Samsung.

"É muito caro", admitiu Yu. "Mas nós estamos trabalhar para reduzir o preço", disse o responsável, numa declaração que é consonante com o que tem sido a postura da Huawei - de apresentar smartphones mais baratos que os da concorrência e que tem surtido efeito, com a empresa a aumentar a sua quota de mercado global.