A imagem é um conjunto de 370 observações feitas nos últimos 20 anos pelo Observatório de Raio-X de Chandra, um telescópio espacial lançado pela NASA em 1999 (embora conte com a ajuda de um radiotelescópio da África do Sul, o MeerKAT, para contraste).

De acordo com a agência americana de notícias, a Associated Press (AP), o astrónomo Daniel Wang, da Universidade de Massachusetts, revelou que passou um ano a trabalhar na fotografia durante um período em que esteve em confinamento em casa durante a pandemia. Os resultados foram publicados na edição de junho na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"O que vemos nesta fotografia é um ecossistema violento ou energético do centro da nossa galáxia", esclarece o astrónomo à AP via mail, acrescentando que existem "muitos vestígios de supernovas, buracos negros e estrelas de neutrões" e que "cada ponto de raio-X ou característica representa uma fonte energética, a maioria das quais está no centro".