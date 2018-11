Inês F. Alves e Tomás Gomes fazem o rescaldo de um terceiro dia de Web Summit que se focou na criação de conteúdos, no sexo e na comunicação entre "Siris" [aplicação de inteligência artificial do iPhone]. Confuso? É assistir ao vídeo abaixo.

O SAPO24 está a acompanhar todas as incidências da principal conferência de tecnologia do mundo aqui. E não se esqueça de seguir o SAPO 24 no Facebook e acompanhar as nossas conversas em direto da Web Summit.