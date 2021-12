As histórias que definiram a Next em 2021

O ano que agora chega ao fim trouxe vários desafios e muitas mudanças. E dizer que 2021 foi um ano agitado seria, a par do que aconteceu o ano passado, um mero eufemismo. A pandemia não desapareceu e o ciclo de notícias deste ano foi rápido, brutal e curto. Muito se passou, muito se escreveu, muito pode ter caído no esquecimento.

Num balanço é sempre melhor começar pelo início. No nosso contexto, o início passa por lembrar que para muitas empresas este ano significou não só o continuar a aprimorar aquilo que já se tinha começado a fazer no primeiro ano de pandemia, mas também o facto de paulatinamente se ter começado a deixar o fato de treino e as reuniões via Zoom (que viemos a descobrir que nos deixam mais cansados) para voltar a trabalhar de forma presencial.

Porque se fez ontem precisamente um ano em que foi administrada a primeira vacina em Portugal, em abril estávamos na terceira fase de desconfinamento na maior parte das regiões do país (que andava a várias velocidades). Por outras palavras, depois de três meses de um segundo confinamento, voltámos aos escritórios com muitas diferenças e muitos cuidados, abraçando, no fundo, todo um novo processo de reaprendizagem social entre patrões, colegas e colaboradores. No entanto, este regresso não acontece sem uma mudança praticamente adquirida: a de que o trabalho híbrido veio para ficar (e quem não se adaptar arrisca-se a perder dinheiro e talento).

Porém, isto não significa um regresso à base por igual e para todos — é que a pandemia trouxe novas oportunidades e permitiu dar azo a novas aventuras. Os nómadas digitais são prova disso e há vários países a criar condições para atrair estes "turistas-trabalhadores". Foi nesse âmbito que percebemos que Portugal não é exceção e fomos descobrir porque é somos vistos como "um país de excelência" para tal.

2021 também foi do Metaverso — que explorámos aqui e aqui — e da mudança de nome do Facebook para “Meta” numa altura em que houve fugas de informação, blackouts das suas plataformas e várias críticas (com honras de Congresso) à gigante tecnológica. Um ano, no mínimo, agitado para Zuckerberg.

(Não que esteja obviamente relacionado, mas foi também o ano do meme de Bernie Senders. Sim, o episódio com o senador de Vermont foi em 2021.)

Ainda no espetro das big tech, no planeta Apple, celebrou-se os dez anos da liderança de Tim Cook. Aproveitámos a ocasião para analisar o impacto de alguém que, apesar de não ser tão carismático e popular como Steve Jobs, levou a empresa a novos e surpreendentes patamares de sucesso (e que poderá ser o responsável por um negócio equivalente ao PIB português com a China).

O ano transato também marcou o regresso dos eventos presenciais (na verdade em modelo híbrido), sendo a Web Summit o marco a nível nacional e em contexto tecnológico. O TNBI seguiu a jornada a par e passo (pode recordar o episódio em vídeo aqui) e ler os alguns dos nossos artigos do que por lá discutiu:

Durante o ano também criámos uma rubrica com o intuito de rever algumas jogadas de marketing de sucesso que contribuíram para o crescimento de uma marca. Porque às vezes ter um plano empresarial bem estruturado é fundamental, mas um anúncio bem conseguido ou uma jogada brilhante pode ajudar bastante. Demos a conhecer quatro exemplos: o da Dropbox, Airbnb, Absolut Vodka e Tesla.

Outras temáticas. Iremos abordar os temas mais populares da Next nas próximas linhas com mais algum detalhe, mas ao longo do ano fomos escrutinando os mais variados tópicos. Ficámos a perceber que são precisos três anos para se começar a viver da criação de conteúdos nas redes sociais, que houve um boom de casamentos nos EUA depois da pandemia e que a Islândia estudou a possibilidade de passar a ter quatro dias de trabalho semanais.

Outras temáticas 2. Além de casamentos e redes sociais escrevemos ainda sobre a aposta da Volkswagen num serviço de subscrição de carros, de estarmos a entrar numa nova era para os óculos inteligentes, de como dois irmãos irlandeses sobredotados mudaram a Internet, de como com a ajuda dos "deepfakes" os atores de Hollywood podem falar todas as línguas e de como vai ser possível colocar o Darth Vader a beber uma Coca-Cola sem ser necessário recriar ou voltar a rodar novas imagens.

2021 foi um ano de altos (a SWORD Health e, mais recentemente, a Anchorage Digital juntaram-se ao grupo dos unicórnios com ADN português e dois excêntricos milionários começaram oficialmente a corrida pelo turismo espacial) e baixos (a invasão do capitólio a abrir o ano é uma tema difícil de esquecer assim como a saída dos EUA do Afeganistão), mas foi um continuar de 2020 no que ao buzz do mundo crypto diz respeito, sendo o tema mais discutido do que nunca — em fevereiro atingiu novos picos, muito por culpa da Dogecoin e de Elon Musk.

O que se espera de 2022? A julgar pela previsão da Protocol Source Code, mais metaverso (vai continuar a dominar a atenção de múltiplas plataformas) e mais interesse por tudo o que é NFT e crypto. Algumas das histórias mais populares da Next que vale a pena recordar: