A Nickel implementou a funcionalidade True NameTM, criada pela Mastercard, que permite a quem é cliente personalizar o seu cartão de débito com o nome próprio com que realmente se identifica, sem requerer a mudança legal do mesmo.

Após a abertura de conta, os clientes da fintech integrada no grupo Paribas têm disponível a opção personalizável My Nickel através da qual com um pagamento adicional de 10 euros podem escolher a cor do cartão e gravar o nome próprio com que se identificam. O cartão tem validade por um período de 4 anos.

"A Nickel e a Mastercard partilham a crença de que todas as pessoas devem ter acesso a serviços financeiros que reconheçam e representem as suas identidades autênticas, acreditando que a opção True NameTM pode ajudar a eliminar alguns dos elementos discriminatórios que as comunidades trans e não-binária enfrentam no seu dia-a-dia", pode ler-se no comunicado enviado à imprensa.

Para o CEO da Nickel em Portugal, João Guerra, este tipo de iniciativa reflete-se também na proximidade das pessoas ao setor financeiro. "Desde o início da sua história que a Nickel se diferencia por ser uma conta de pagamento acessível a todos. Agora, com a funcionalidade True NameTM, vamos ainda mais longe na luta pela inclusão social das pessoas trans e não-binárias".

Ana Aresta, presidente da Direção da ILGA Portugal, considera que esta ação, apesar de não se substituir ao papel fundamental do Estado em garantir direitos às pessoas LGBTI+, demonstra respeito e sentido de inclusão, “Encorajamos a Nickel e a Mastercard a continuarem este caminho, inspirando outras entidades a assumirem um compromisso ainda maior com a diversidade e a igualdade, dentro e fora de portas.”.

Após ser implementada pela Nickel em França, Espanha e Bélgica, a funcionalidade True NameTM da Mastercard chega agora também a Portugal.

