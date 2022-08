A partir de 2035, o mercado automóvel entra numa nova era na Europa. A União Europeia propôs que, a partir desse ano, seja proibida a comercialização de automóveis novos equipados com motores a gasolina ou gasóleo, antecipando o calendário para 2030 no que respeita aos híbridos plug-in. Os próximos anos serão de progressiva mudança e adoção de veículos elétricos e é nesse cenário que se insere o "Nissan Ambition 2030" que materializa a visão de longo prazo da marca, como nos explica António Pereira Joaquim, responsável pela comunicação da marca em Portugal.

Viajar de forma sustentável à boleia do Nissan ARIYA Estocolmo foi a cidade escolhida para o lançamento europeu do Nissan ARIYA e foi também a primeira cidade escolhida para a estreia dos guias de viagem da marca desenhados para propor roteiros e comportamentos sustentáveis. "Após o isolamento imposto pela pandemia nos últimos dois anos, as viagens estão novamente em alta, só que desta vez há novas prioridades. Pelo menos quatro em cada cinco (83%) viajantes consideram que as viagens sustentáveis são vitais. Três em cada cinco (61%) também dizem que a pandemia os encorajou a viajar mais conscientemente no futuro. Uma forma eficaz de o fazer é voar menos e outra é conduzir um automóvel elétrico", afirma António Pereira Joaquim, da Nissan Portugal . Projetada para ajudar os viajantes a fazer escolhas conscientes, a série de guias Nissan apresentará um ecossistema de viagens que cobre uma mistura de cultura e gastronomia, ligando pontos imperdíveis ao longo de rotas pitorescas. A capital sueca teve as honras de estreia, mas quem sabe um destes dias não é a vez de Lisboa.

"Como pioneira em automóveis elétricos, a Nissan democratizou os Veículos Elétricos e investiu na construção de infraestruturas de carregamento e gestão de energia", refere António Pereira Joaquim. "Com esta visão, a Nissan quer oferecer valor estratégico, potenciando viagens que ofereçam experiências confiantes, emocionantes e mais integradas aos seus clientes e através de parcerias, capacitar a sociedade para construir um ecossistema inteligente de mobilidade integrada e apoiar o objetivo de se tornar neutra em carbono ao longo do ciclo de vida dos seus produtos até ao ano fiscal de 2050".

Ao colocar a eletrificação no centro da sua estratégia de longo prazo, a Nissan pretende acelerar a eletrificação da sua linha de automóveis e a taxa de inovação tecnológica com investimentos de cerca de 15,6 mil milhões de euros nos próximos cinco anos.

Estão previstos 23 novos modelos eletrificados, incluindo 15 novos 100% elétricos, até ao ano fiscal de 2030. E, nesse ano, 100% das vendas da Nissan na Europa serão de modelos eletrificados.

É neste contexto que o Nissan Ariya, atualmente em fase de lançamento no mercado, desempenha um papel central. "O ARIYA marca um novo capítulo para a Nissan na sua evolução para uma condução sem emissões, introduzindo um crossover totalmente elétrico que não só re-imagina o potencial de um automóvel elétrico como também como as pessoas se sentem ao volante. Projetado para inspirar a transição para a condução de emissões zero, o ARIYA oferece a derradeira experiência de condução elétrica, ergonomicamente projetada para o conforto. Aproveitando-se da liderança da Nissan na eletrificação e nas qualidades crossover que definem o segmento, o Nissan ARIYA oferece capacidades de condução avançadas e uma experiência de veículos elétricos incomparável", detalha o responsável de comunicação.

O desafio que as marcas automóveis têm pela frente equipara-se a uma espécie de reinvenção de um dos setores mais competitivos da economia global. Trata-se de um novo modelo de produção e de mobilidade tendo em vista a descarbonização da economia, mas não só.

"É também um enorme desafio em termos tecnológicos, de investimento e de criação do ecossistema necessário para que esta mudança, profunda, seja um sucesso, como se deseja".